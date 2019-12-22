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Декабрь в Москве может стать самым малоснежным за 70 лет
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РИА Новости

Декабрь в Москве может стать самым малоснежным за 70 лет

15:35 22.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновДевушки фотографируются на Красной площади в Москве
Девушки фотографируются на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Девушки фотографируются на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Текущий декабрь в Москве может войти в топ-3 самых теплых декабрей за последние 50 лет и стать самым малоснежным за 70 лет, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос".
"Начав свою заключительную треть, московский декабрь сейчас имеет среднюю температуру около 1 градуса, что более чем на 6 градусов превышает рамки климата, и, скорее всего, окажется в тройке самых тёплых декабрей за последние 50 лет. Кроме того, декабрь 2019 года может стать и самым малоснежным за всю историю наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ, то есть за последние 70 лет", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что пока первенство между собой делят декабри 1960 года и 2008 года, когда в столице в этом месяце было лишь по 10 дней со снегом.
"Текущий декабрь пока накопил их всего пять, и до 25 числа образование снежного покрова в Москве не ожидается", - отмечается в сообщении.
В последнюю неделю года синоптики прогнозируют небольшой снег, который немного "припорошит землю".
Также метеорологи отмечают, что за последние 50 лет 52% декабрей в столице имели снежный покров в течение всего месяца, в 38% случаев снежный покров был от 24 до 30 дней.
"И только три года выпадают из общей картины: в декабре 2015 года было лишь 20 дней со снежным покровом, в декабре 2006 – 13, и в декабре 2008 – всего десять", - отметили синоптики.
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