Лавров: русофобия на Украине вбивалась сознательно и последовательно

"Началось это задолго до того, как произошли события в феврале 2014 года и все, что за ними последовало. Так называемый первый Майдан был на рубеже 2004 и 2005 годов, когда там проходили выборы, назначали третий тур – причем это делал Конституционный суд, хотя в конституции не предусмотрено третьего тура. Тогда Россия вообще никаким образом не могла ассоциироваться с этими событиями, но европейские политики, включая членов правительства европейских стран, членов НАТО, Евросоюза, публично заявляли: Украина должна выбирать – либо она с Европой, либо она с Россией", - сказал министр в программе "Большая игра" на "Первом канале".