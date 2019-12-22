Лавров: Зеленский хочет позитивных сдвигов в отношениях с Россией

"У меня нет сомнений, что он (Владимир Зеленский – ред.) лично, как человек, политик и президент, этого хочет. И одновременно мы видим, как на Украине есть те, кто всячески пытается помешать ему это сделать и сохранить русофобский настрой во внешней политике, конфликт на Донбассе, который многих устраивает. Это прискорбно, но мы будет готовы в той степени, в которой мы можем, стараться ему помочь, в частности будем побуждать Донецк и Луганск к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению тех решений, которые в Контактной группе по предложению "нормандского формата" будут согласовываться", - заявил он в программе "Большая игра" на "Первом канале".