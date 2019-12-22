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Лавров: Зеленский хочет позитивных сдвигов в отношениях с Россией
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РИА Новости

Лавров: Зеленский хочет позитивных сдвигов в отношениях с Россией

15:29 22.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет позитивных сдвигов в отношениях с Россией, но есть те, кто пытается помешать ему в этом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У меня нет сомнений, что он (Владимир Зеленский – ред.) лично, как человек, политик и президент, этого хочет. И одновременно мы видим, как на Украине есть те, кто всячески пытается помешать ему это сделать и сохранить русофобский настрой во внешней политике, конфликт на Донбассе, который многих устраивает. Это прискорбно, но мы будет готовы в той степени, в которой мы можем, стараться ему помочь, в частности будем побуждать Донецк и Луганск к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению тех решений, которые в Контактной группе по предложению "нормандского формата" будут согласовываться", - заявил он в программе "Большая игра" на "Первом канале".
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Сергей ЛавровМИД РФВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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