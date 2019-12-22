Лавров назвал главный итог "нормандского саммита" в Париже

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек - РИА Новости. Главным итогом саммита в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе стало принятие документа, подтверждающего приверженность полному выполнению минских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Во-первых, что касается Минских договоренностей, главным завоеванием встречи в Париже было принятие документа, который в первых строках провозгласил, что все участники привержены полному выполнению Минских договоренностей. Далее шло уже изложение тех конкретных мер, которые "нормандский формат" просит Контактную группу рассмотреть и принять, включая разведение сил и средств, разминирование, обмен всех установленных на всех установленных, проведение работы на уровне советников и министров по уточнению всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в том числе и касательно включения "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и т.д.", - сказал он в программе "Большая игра" на "Первом канале".
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Все это – конкретные шаги к выполнению Минских договоренностей, подчеркнул министр и напомнил, что после возвращения в Киев члены украинской делегации стали делать заявления, "которые, по сути дела, перечеркивают все, о чем записано в этой бумаге".
"Кстати, началось это еще в Париже. Это был очень показательный момент, когда украинцы стали "вскрывать" заранее согласованную бумагу, а Зеленский достаточно жестко заявил, что призыв к разведению сил по всей линии соприкосновения он поддержать не сможет", - добавил он.
На первом за три года саммите лидеров стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
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Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. По закону, неподконтрольные Киеву отдельные районы Донбасса будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Киев также настаивает на выводе "незаконных формирований" с этих территорий для вступления закона в силу.
9 декабря, 21:34Минские соглашения