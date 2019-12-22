Лавров назвал главный итог "нормандского саммита" в Париже

Все это – конкретные шаги к выполнению Минских договоренностей, подчеркнул министр и напомнил, что после возвращения в Киев члены украинской делегации стали делать заявления, "которые, по сути дела, перечеркивают все, о чем записано в этой бумаге".

"Кстати, началось это еще в Париже. Это был очень показательный момент, когда украинцы стали "вскрывать" заранее согласованную бумагу, а Зеленский достаточно жестко заявил, что призыв к разведению сил по всей линии соприкосновения он поддержать не сможет", - добавил он.

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. По закону, неподконтрольные Киеву отдельные районы Донбасса будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Киев также настаивает на выводе "незаконных формирований" с этих территорий для вступления закона в силу.