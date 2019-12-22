Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-22T15:25+0300
https://ria.ru/20191222/1562694930.html
Лавров: приоритетом нового руководства ЕС будет позиция по России
https://cdn24.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_98305fd3499351c029b6b6f5acab2954.jpg
РИА Новости

Лавров: приоритетом нового руководства ЕС будет позиция по России

15:25 22.12.2019
453
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что одним из приоритетных вопросов в работе нового состава руководства ЕС станет определение позиции Евросоюза относительно отношений с Москвой и санкций против России.
Совет ЕС документально оформил в четверг продление экономических санкций против РФ на полгода - до 31 июля 2020 года. Политическое решение о продлении санкций было принято на саммите ЕС 12 декабря.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам визита в США в посольстве России
Вчера, 15:01
Лавров: Россия хотела бы, чтобы США и ЕС были стабильными партнерами
Как отметил Лавров, к огромному сожалению, позиция НАТО и Европейского союза по отношению к России определяется достаточно агрессивным, шумным русофобским меньшинством.
"Это на самом деле так. Когда страны, которые понимают ненормальность ситуации в отношениях между Москвой и Западом, в двустороннем плане объясняют нам нынешний этап тем, что у них существует правило консенсуса, что они сами против санкций, но вынуждены присоединяться к консенсусу, я им обычно по-товарищески напоминаю, что консенсус – это отсутствие возражений, и что единого возражения будет достаточно, чтобы консенсус не состоялся, если обе организации – НАТО и Евросоюз – работают на основе правила консенсуса (а так оно и есть). Там идут непростые процессы. Многие понимают, что дальше так нельзя. Думаю, что новый состав руководства Евросоюза одним из приоритетных вопросов на повестке дня будет иметь определение этой позиции", - сказал Лавров в передаче "Большая игра" на Первом канале.
Владимир Джабаров
19 декабря, 18:12
В Совфеде оценили продление санкций ЕС против России
По словам главы МИД РФ, у ЕС есть изобретенные несколько лет назад пять принципов, которые до сих пор лежат в основе отношений с Россией.
"Там известная вещь: Россия должна выполнить Минские договоренности (по Донбассу - ред.), и тогда санкции будут сняты. Тем временем Европейский союз будет работать с нашим гражданским обществом и с нашими соседями по программе "Восточного партнёрства", будет ее распространять на Центральную Азию. То есть подчеркнуто на контрасте, что с ними они будут работать по-особому, вопреки их отношениям с нами. Понятно, что эти пять принципов никуда никого не приведут, - отметил Лавров.
Борис Ельцин на встрече с делегацией Европейского сообщества
15 декабря, 08:00
"Без России не решить проблемы". Почему ЕС хочет диалога с Москвой
Европарламент ранее подготовил проект резолюции, в которой применил расширительное трактование условий для снятия европейских санкций с России. Документ среди прочего призывает Россию "отменить или изменить все законы, несовместимые с международными стандартами", а также "уважать международное право".
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
1530004
Обсудить 0
Сергей ЛавровМИД РФНАТОЕвросоюзРоссияВ мире
Рекомендуем
Встреча лидеров нормандской четверки
Лавров: Меркель и Макрон удивились попытке Киева "вскрыть" "Минск-2"
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Лавров назвал главный итог "нормандского саммита" в Париже
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал формат G8 нерепрезентативным и ничего не решающим
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
Лавров рассказал о препятствиях для обмена пленными в Донбассе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Малайзии
Лавров: власти Украины понимают, что с Россией надо договариваться
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
В США царит атмосфера маккартизма, заявил Лавров
Президент Украины Владимир Зеленский
Лавров: Зеленский хочет позитивных сдвигов в отношениях с Россией
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Лавров заявил, что у Зеленского связаны руки по вопросу разведения сил
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам визита в США в посольстве России
Лавров оценил влияние американских санкций на "Северный поток — 2"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: русофобия на Украине вбивалась сознательно и последовательно
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Никарагуа Денисом Рональдо Монкадой Колиндресом в Москве
Лавров прокомментировал ситуацию после развала ДРСМД
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал отказ США ратифицировать ДВЗЯИ
Ровенская атомная электростанция на Украине
Украина принудительно снизила мощности АЭС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам визита в США в посольстве России
Лавров: Россия хотела бы, чтобы США и ЕС были стабильными партнерами
Объект газотранспортной системы Украины
Партия Порошенко видит в сделке с "Газпромом" угрозу нацбезопасности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Совфед рассмотрит законы об обороте лекарств, виноделии и отдыхе детей
03:21СМИ: Трамп после выдачи Винника поддержит Грецию в споре с Турцией
03:06СМИ сообщило о серьезной кадровой ротации в Минобороны
02:59Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
02:57Allseas вывела из Балтийского моря строившие "Северный поток — 2" суда
02:37ЛНА Хафтара пригрозила сбивать гражданские самолеты с оружием на борту
02:27Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
02:19Корсика отрезана от Франции из-за шторма, сообщает СМИ
01:56В Египте освободили бывшего начальника генштаба страны, сообщает СМИ
01:50Во второй тур выборов президента Хорватии прошли два кандидата
01:49Концертный директор прокомментировал скандал Бочкаревой с наркотиками
01:36Правительство Германии уверенно в завершении "Северного потока — 2"
01:30МИД Венесуэлы осудил присоединение Боливии к Группе Лимы
01:25Источник: ВВС Израиля находились над Ливаном во время ударов по Сирии
01:16На Камчатке перевернулся перевозивший 21 пассажира автобус
01:12Армия Израиля не комментирует сообщения о ракетной атаке на Дамаск
01:07Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
01:02В Венесуэле заявили об иностранной поддержке атаки на воинскую часть
00:50Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником "Голоса"
00:47Дамаск подвергся ракетной атаке
Лента новостейМолния