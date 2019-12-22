Лавров: приоритетом нового руководства ЕС будет позиция по России

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что одним из приоритетных вопросов в работе нового состава руководства ЕС станет определение позиции Евросоюза относительно отношений с Москвой и санкций против России.
Совет ЕС документально оформил в четверг продление экономических санкций против РФ на полгода - до 31 июля 2020 года. Политическое решение о продлении санкций было принято на саммите ЕС 12 декабря.
Как отметил Лавров, к огромному сожалению, позиция НАТО и Европейского союза по отношению к России определяется достаточно агрессивным, шумным русофобским меньшинством.
"Это на самом деле так. Когда страны, которые понимают ненормальность ситуации в отношениях между Москвой и Западом, в двустороннем плане объясняют нам нынешний этап тем, что у них существует правило консенсуса, что они сами против санкций, но вынуждены присоединяться к консенсусу, я им обычно по-товарищески напоминаю, что консенсус – это отсутствие возражений, и что единого возражения будет достаточно, чтобы консенсус не состоялся, если обе организации – НАТО и Евросоюз – работают на основе правила консенсуса (а так оно и есть). Там идут непростые процессы. Многие понимают, что дальше так нельзя. Думаю, что новый состав руководства Евросоюза одним из приоритетных вопросов на повестке дня будет иметь определение этой позиции", - сказал Лавров в передаче "Большая игра" на Первом канале.
19 декабря, 18:12В Совфеде оценили продление санкций ЕС против России
По словам главы МИД РФ, у ЕС есть изобретенные несколько лет назад пять принципов, которые до сих пор лежат в основе отношений с Россией.
"Там известная вещь: Россия должна выполнить Минские договоренности (по Донбассу - ред.), и тогда санкции будут сняты. Тем временем Европейский союз будет работать с нашим гражданским обществом и с нашими соседями по программе "Восточного партнёрства", будет ее распространять на Центральную Азию. То есть подчеркнуто на контрасте, что с ними они будут работать по-особому, вопреки их отношениям с нами. Понятно, что эти пять принципов никуда никого не приведут, - отметил Лавров.
15 декабря, 08:00"Без России не решить проблемы". Почему ЕС хочет диалога с Москвой
Европарламент ранее подготовил проект резолюции, в которой применил расширительное трактование условий для снятия европейских санкций с России. Документ среди прочего призывает Россию "отменить или изменить все законы, несовместимые с международными стандартами", а также "уважать международное право".
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.