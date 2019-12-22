Лавров заявил, что у Зеленского связаны руки по вопросу разведения сил

"Это серьезный показатель того, что даже по ключевому вопросу своей предвыборной кампании, когда президент Зеленский говорил, что хочет, прежде всего, прекратить войну, и чтобы перестали гибнуть люди, у него, видимо, даже по этому вопросу связаны руки. Он либо имеет какие-то обязательства перед теми, кто не хочет никакого прекращения конфликта, либо просто понимает, что у него могут быть проблемы дома", - заявил министр.