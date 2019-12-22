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2019-12-22T15:24+0300
https://ria.ru/20191222/1562694900.html
Лавров заявил, что у Зеленского связаны руки по вопросу разведения сил
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РИА Новости

Лавров заявил, что у Зеленского связаны руки по вопросу разведения сил

15:24 22.12.2019
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© Christophe Petit Tesson/PoolПрезидент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© Christophe Petit Tesson/Pool
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек - РИА Новости. Отказ президента Украины Владимира Зеленского на саммите в "нормандском формате" от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения говорит о том, что у него связаны руки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент Зеленский сказал, что он не может это (разведение сил – ред.) поддержать, потому что это очень отдаленная цель, и разведение, которое уже состоялось в трех пунктах – станице Луганской, Петровском и Золотом, заняло у него больше пяти месяцев, поэтому, если экстраполировать, разведение с такой скоростью займет семь или даже десять лет. Поэтому он может согласиться только на то, чтобы "нормандский формат" призвал Контактную группу согласовать разведение еще в трех точках. На это Путин сказал: давайте запишем, но параллельно с призывом "развестись" в трех точках давайте скажем, что мы в принципе за то, чтобы разведение сил и средств состоялось по всей линии соприкосновения. Категорический отказ", - сказал Лавров в программе "Большая игра" на "Первом канале".
"Это серьезный показатель того, что даже по ключевому вопросу своей предвыборной кампании, когда президент Зеленский говорил, что хочет, прежде всего, прекратить войну, и чтобы перестали гибнуть люди, у него, видимо, даже по этому вопросу связаны руки. Он либо имеет какие-то обязательства перед теми, кто не хочет никакого прекращения конфликта, либо просто понимает, что у него могут быть проблемы дома", - заявил министр.
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей в 9 декабря в Париже, приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
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"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация в ДНР и ЛНР"Нормандская четверка"Сергей ЛавровМИД РФВладимир ЗеленскийФранцияПарижУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Два вопроса Лаврову.Когда очередные посиделки в нормандском формате?
22 декабря, 17:27
ssenya174
730013
Ну,ему для игры на пианино руки не нужны.А ничего другого он не умеет.
22 декабря, 20:01
ssva
810101
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