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Лавров назвал формат G8 нерепрезентативным и ничего не решающим
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РИА Новости

Лавров назвал формат G8 нерепрезентативным и ничего не решающим

15:20 22.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек - РИА Новости. Тема "возвращения" России в "большую восьмерку" использовалась, чтобы "отодвинуть" РФ от Китая, но в Москве на данном этапе в принципе считают формат нерепрезентативным, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В том, что касается США и попыток играть на России и Китае, это давняя история. Еще Збигнев Бжезинский, Генри Киссинджер касались этой темы. Конечно, мы следим за тем, как эту тему анализируют на Западе. Между прочим, она затрагивалась в ходе моих бесед в Вашингтоне. По понятным причинам не буду раскрывать, как конкретно. Когда стали звучать призывы вернуть Россию в "семерку" и возобновить "восьмерку", большинство аналитиков связывало это однозначно с желанием отодвинуть Россию от КНР. Это нерепрезентативный формат. Он ничего внутри себя решить не может", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Здание Министерства иностранных дел России
20 декабря, 16:10
В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7
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Сергей ЛавровМИД РФG8РоссияВ мире
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