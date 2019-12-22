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Ядерные технологии
2019-12-22T15:16+0300
https://ria.ru/20191222/1562694721.html
В Петербурге "Росатом" показал, как транспортируют обедненный уран
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РИА Новости

В Петербурге "Росатом" показал, как транспортируют обедненный уран

15:16 22.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" продемонстрировала представителям органов власти Санкт-Петербурга, насколько в городском порту безопасно организован процесс транспортировки обедненного гексафторида урана (ОГФУ) - полезного сырья для нужд различных отраслей промышленности, и ввозимого в Россию из Европы для переработки, сообщил департамент коммуникаций Росатома.
"22 декабря члены Общественного совета госкорпорации "Росатом", депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и представители правительства Санкт-Петербурга в ходе визита в Большой порт Санкт-Петербург ознакомились с процессами транспортировки и разгрузки обедненного гексафторида урана", - говорится в сообщении. "Представители делегации убедились в безопасности и соблюдении всех требований транспортировки данных материалов", - отмечает госкорпорация.
Визит состоялся в рамках договоренностей, достигнутых по итогам прошедшего на минувшей неделе заседания Общественного совета Росатома, куда также были приглашены представители Заксобрания Санкт-Петербурга.
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Представители делегации наблюдали за проведением входного контроля груза, который включает много шагов, таких как сверка маркировки цилиндров согласно транспортным документам, проверка состояния цилиндров, радиационный контроль и т.д. Депутаты Заксобрания смогли лично проверить радиационный фон при помощи сертифицированных дозиметров в непосредственной близости от контейнеров и убедиться, что он не превышает допустимых пределов и не несет опасность окружающей среде и населению.
"Мы благодарим Росатом и лично (генерального директора госкорпорации) Алексея Лихачева за открытый диалог с общественностью в данном вопросе и предоставленную возможность лично наблюдать за процессом. Теперь у нас нет никаких сомнений в том, что Росатом действует в соответствии со всеми установленным в Российской Федерации "Правилами безопасности при транспортировании радиоактивных материалов", к тому же нам наглядно продемонстрировали, что показатели не превышают предельно-допустимые значения и абсолютно безопасны для населения и окружающей среды", – заявил по итогам визита депутат Заксобрания Роман Коваль, слова которого цитируются в сообщении.
Зампредседателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Александр Кучаев напомнил, что в 1995 году в Санкт-Петербурге создана и по настоящее время функционирует автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО), включающая в себя более полутора десятков постов, один из которых в конце ноября нынешнего года переместили на Канонерский остров рядом с морским портом. "В 2019 году мы не фиксировали превышений радиационного фона на наших станциях", - подчеркнул Кучаев.
Порт Санкт-Петербурга регулярно принимает грузы для высокотехнологичных отраслей промышленности, в том числе – импортный природный уран и ОГФУ для нужд российской атомной отрасли. При транспортировке обеспечивается гарантированный уровень ядерной и радиационной безопасности и физической защиты, исключающий любые инциденты при выгрузке урановых материалов с борта судна. Требования к транспортировке радиоактивных материалов устанавливаются федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, разработанными в соответствии с нормами МАГАТЭ и утвержденными Ростехнадзором.
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История вопроса

В конце октября в ряде СМИ появилась информация о транспортировке из Германии в Россию обедненного гексафторида урана, принадлежащего западноевропейскому консорциуму Urenco, в рамках сделки с компанией "Росатома" АО "Техснабэкспорт". Ряд экологических организаций подняли вопрос, насколько безопасно обеспечено обращение ОГФУ на предприятиях атомной отрасли РФ.
"Росатом" подробно разъяснил, что ввозимый в Россию из Европы обедненный гексафторид урана не является радиоактивными отходами, в результате дообогащения этого вещества в РФ остается стратегически важное сырье для атомной энергетики, при этом снижаются риски недозагрузки мощностей отечественных предприятий. Госкорпорация также организовала технические туры на свои объекты по обращению с ОГФУ.
Природный уран состоит, главным образом, из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран-235 (около 0,7%). На урановом топливе, обогащенном по урану-235 на несколько процентов, сегодня работает подавляющее большинство реакторов АЭС в мире. В результате обогащения урана по урану-235 образуются обогащенный урановый продукт (поступающий на производство ядерного топлива) и обедненный гексафторид урана.
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Благодаря переработке (обесфториванию) ОГФУ переводится в химически безопасное состояние – закись-окись (оксид) обедненного урана в виде порошка, который может долговременно храниться на открытых площадках без рисков для окружающей среды, безопасен для перевозки и имеет уровень радиоактивности намного ниже, чем у природной урановой руды. Именно оксиды обедненного урана используются для производства смешанного уран-плутониевого МОКС-топлива для уникального российского реактора на быстрых нейтронах БН-800, действующего на Белоярской АЭС.
Помимо ядерного топлива, обедненный уран, обладающий высокой плотностью и тугоплавкостью, может применяться в других отраслях промышленности. В частности, для производства экранов медицинской аппаратуры для защиты от рентгеновского и гамма-излучения, контейнеров для транспортировки радиоизотопов, противовесов и гироскопов в авиа- и судостроении, катализаторов для некоторых химических реакций и др.
Фторсодержащие продукты, получаемые в результате обесфторивания ОГФУ, – плавиковая (фтористоводородная) кислота и безводный фтористый водород – реализуются на рынке как отдельная сертифицированная продукция химического производства. Безводный фтористый водород также повторно вовлекается в ядерный топливный цикл на стадию конверсии урана.
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Ядерные технологииРосатомГерманияРоссияОбщество
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