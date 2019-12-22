Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-22T15:15+0300
https://ria.ru/20191222/1562694677.html
Лавров прокомментировал ситуацию после развала ДРСМД
https://cdn21.img.ria.ru/images/156235/05/1562350509_0:0:2786:1567_1036x0_80_0_0_4145e88da7d84b2d847adbd198749d0d.jpg
РИА Новости

Лавров прокомментировал ситуацию после развала ДРСМД

15:15 22.12.2019
460
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Никарагуа Денисом Рональдо Монкадой Колиндресом в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Никарагуа Денисом Рональдо Монкадой Колиндресом в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек - РИА Новости. Москва будет добиваться, чтобы после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности установить какие-то правила в этой сфере, уже предложила партнерам мораторий и выработку совместных мер верификации, но ответа пока нет, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Конечно, мы будем добиваться того, чтобы в этой сфере после развала Договора установить какие-то правила. В октябре этого года президент Путин направил более 50 руководителям государств и правительств развернутое послание, где предлагалось посмотреть, что можно сделать, чтобы не пускать ситуацию с этими вооружениями вразнос. Президент напомнил об объявленном нами моратории на создание и развертывание таких ракет, пригласил присоединиться к этому мораторию... В направленном письме прямо было сказано, что мы готовы обсуждать меры верификации. Никто не откликнулся, кроме опять же президента Франции Макрона, который подтвердил свою позицию о том, что он видит проблемы и с нашей стороны, но высказал готовность к диалогу. Никто из остальных натовцев вообще не отреагировал на это письмо", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
От американцев, по словам Лаврова, был получен общий ответ: президент Трамп прислал короткое письмо, в котором сказал, что они готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях.
"Я к тому, что мы уже в очередной раз предлагаем конструктивную альтернативу нынешней ситуации: по СНВ-3 продлить без предварительных условий, по РСМД – давайте думать о верификации в контексте моратория. В ответ в лучшем случае глухое молчание за исключением президента Франции Макрона", - констатировал глава МИД РФ.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
13 декабря, 02:52
Генсек ООН после испытаний США ракеты призвал к новому договору о РСМД
430201
Обсудить 0
Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДЭммануэль МакронСергей ЛавровМИД РФФранцияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Эксперт оценил слова американского дипломата о реакции ЕС на санкции
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Лавров: приоритетом нового руководства ЕС будет позиция по России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
В США царит атмосфера маккартизма, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал отказ США ратифицировать ДВЗЯИ
Встреча лидеров нормандской четверки
Лавров: Меркель и Макрон удивились попытке Киева "вскрыть" "Минск-2"
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал формат G8 нерепрезентативным и ничего не решающим
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Лавров назвал главный итог "нормандского саммита" в Париже
Министр иностранных дел России Сергей Лавров покидает Белый дом после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. 10 декабря 2019
Лавров обсуждал нарушение американцами ДРСМД с Трампом и Помпео
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
Лавров рассказал о препятствиях для обмена пленными в Донбассе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал давление США на Иран грубейшим нарушением Устава ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам визита в США в посольстве России
Лавров оценил влияние американских санкций на "Северный поток — 2"
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
Лавров пообещал ответ на санкции США против "Северного потока — 2"
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента России
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Лавров заявил о "зашкаливающей" русофобии со стороны НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Совфед рассмотрит законы об обороте лекарств, виноделии и отдыхе детей
03:21СМИ: Трамп после выдачи Винника поддержит Грецию в споре с Турцией
03:06СМИ сообщило о серьезной кадровой ротации в Минобороны
02:59Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
02:57Allseas вывела из Балтийского моря строившие "Северный поток — 2" суда
02:37ЛНА Хафтара пригрозила сбивать гражданские самолеты с оружием на борту
02:27Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
02:19Корсика отрезана от Франции из-за шторма, сообщает СМИ
01:56В Египте освободили бывшего начальника генштаба страны, сообщает СМИ
01:50Во второй тур выборов президента Хорватии прошли два кандидата
01:49Концертный директор прокомментировал скандал Бочкаревой с наркотиками
01:36Правительство Германии уверенно в завершении "Северного потока — 2"
01:30МИД Венесуэлы осудил присоединение Боливии к Группе Лимы
01:25Источник: ВВС Израиля находились над Ливаном во время ударов по Сирии
01:16На Камчатке перевернулся перевозивший 21 пассажира автобус
01:12Армия Израиля не комментирует сообщения о ракетной атаке на Дамаск
01:07Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
01:02В Венесуэле заявили об иностранной поддержке атаки на воинскую часть
00:50Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником "Голоса"
00:47Дамаск подвергся ракетной атаке
Лента новостейМолния