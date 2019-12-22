Лавров прокомментировал ситуацию после развала ДРСМД

"Конечно, мы будем добиваться того, чтобы в этой сфере после развала Договора установить какие-то правила. В октябре этого года президент Путин направил более 50 руководителям государств и правительств развернутое послание, где предлагалось посмотреть, что можно сделать, чтобы не пускать ситуацию с этими вооружениями вразнос. Президент напомнил об объявленном нами моратории на создание и развертывание таких ракет, пригласил присоединиться к этому мораторию... В направленном письме прямо было сказано, что мы готовы обсуждать меры верификации. Никто не откликнулся, кроме опять же президента Франции Макрона, который подтвердил свою позицию о том, что он видит проблемы и с нашей стороны, но высказал готовность к диалогу. Никто из остальных натовцев вообще не отреагировал на это письмо", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.