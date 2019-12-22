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В Москве неизвестный "открыл стрельбу" из охолощенного оружия
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РИА Новости

В Москве неизвестный "открыл стрельбу" из охолощенного оружия

15:13 22.12.2019 (обновлено: 16:04 22.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Полиция ищет неизвестного, по предварительным данным, стрелявшего из охолощенного оружия на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции в воскресенье.
"В полицию поступило сообщение о громких хлопках в жилом секторе на улице Корабельная, 12 корпус 1. По предварительным данным, неизвестный совершил выстрелы из охолощенного оружия, с места скрылся. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что нарушителя сейчас ищут.
По информации источника в правоохранительных органах, стрелявший скрылся на Mercedes, который сейчас разыскивают.
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