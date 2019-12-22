В Москве неизвестный "открыл стрельбу" из охолощенного оружия

"В полицию поступило сообщение о громких хлопках в жилом секторе на улице Корабельная, 12 корпус 1. По предварительным данным, неизвестный совершил выстрелы из охолощенного оружия, с места скрылся. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.