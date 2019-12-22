Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-22T15:51+0300
https://ria.ru/20191222/1562694577.html
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
https://cdn25.img.ria.ru/images/156243/34/1562433431_0:181:3094:1921_1036x0_80_0_0_f5a98b6944d9a9a7f5b3d08d4b104940.jpg
РИА Новости

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

15:17 22.12.2019 (обновлено: 15:51 22.12.2019)
43047
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Следующая неделя в Москве будет теплой, а к Новому году похолодает, рассказал RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
"К Новому году с Урала должно немного вытащить холодный воздух. То есть новогодняя ночь должна быть близка к многолетним данным", — рассказал он.
Как заявил Цыганков, в Москве ожидается небольшой минус, а также снег.
На этой и следующей неделях столицу снова накроет теплый фронт, поэтому в городе будет тепло до 27 декабря.
К концу недели атмосферное давление вырастет, за счет чего, по словам Цыганкова, температура днем и ночью немного опустятся.
Суточная температура будет выше нормы на 11-12 градусов.
Историк моды Александр Васильев. Архивное фото
21 декабря, 14:07Новый год—2020
Александр Васильев рассказал, в чем нужно встречать Новый год
17289191017
Обсудить 4
Новый год—2020Новый ГодРосгидрометМоскваОбщество
Рекомендуем
Прохожий во время дождя на Красной площади
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
Строительство газопровода Северный поток-2
В США сообщили о реакции стран ЕС на санкции по "Северному потоку — 2"
Лучевая терапия
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Москва
Москвичей предупредили о сильном тумане в воскресенье
Автомобиль полиции
В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце
Президент РФ В. Путин посетил остров Гогланд
На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
Испытания новой жидкостной МБР тяжелого класса Сармат. 30 марта 2018
Лавров заявил о готовности России показать США "Сармат"
Историк моды Александр Васильев. Архивное фото
Александр Васильев рассказал, в чем нужно встречать Новый год
МИД в Москве
В России ответили на обвинения Польши в искажении истории
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
Лавров пообещал ответ на санкции США против "Северного потока — 2"
Здание МИД Польши
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck
Американские пользователи оценили "русский Tesla Cybertruck"
Актриса Наталья Бочкарева
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Брошюра с информацией о пенсионном и социальном обеспечении инвалидов в отделении Пенсионного фонда РФ
ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Совфед рассмотрит законы об обороте лекарств, виноделии и отдыхе детей
03:21СМИ: Трамп после выдачи Винника поддержит Грецию в споре с Турцией
03:06СМИ сообщило о серьезной кадровой ротации в Минобороны
02:59Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
02:57Allseas вывела из Балтийского моря строившие "Северный поток — 2" суда
02:37ЛНА Хафтара пригрозила сбивать гражданские самолеты с оружием на борту
02:27Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
02:19Корсика отрезана от Франции из-за шторма, сообщает СМИ
01:56В Египте освободили бывшего начальника генштаба страны, сообщает СМИ
01:50Во второй тур выборов президента Хорватии прошли два кандидата
01:49Концертный директор прокомментировал скандал Бочкаревой с наркотиками
01:36Правительство Германии уверенно в завершении "Северного потока — 2"
01:30МИД Венесуэлы осудил присоединение Боливии к Группе Лимы
01:25Источник: ВВС Израиля находились над Ливаном во время ударов по Сирии
01:16На Камчатке перевернулся перевозивший 21 пассажира автобус
01:12Армия Израиля не комментирует сообщения о ракетной атаке на Дамаск
01:07Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
01:02В Венесуэле заявили об иностранной поддержке атаки на воинскую часть
00:50Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником "Голоса"
00:47Дамаск подвергся ракетной атаке
Лента новостейМолния