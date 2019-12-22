Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Следующая неделя в Москве будет теплой, а к Новому году похолодает, рассказал RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
"К Новому году с Урала должно немного вытащить холодный воздух. То есть новогодняя ночь должна быть близка к многолетним данным", — рассказал он.
Как заявил Цыганков, в Москве ожидается небольшой минус, а также снег.
На этой и следующей неделях столицу снова накроет теплый фронт, поэтому в городе будет тепло до 27 декабря.
К концу недели атмосферное давление вырастет, за счет чего, по словам Цыганкова, температура днем и ночью немного опустятся.
Суточная температура будет выше нормы на 11-12 градусов.