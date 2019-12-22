Лавров обсуждал нарушение американцами ДРСМД с Трампом и Помпео

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсуждал вопрос нарушения американской стороной ДРСМД с президентом США Дональдом Трампом в ходе недавнего визита в Вашингтон: РФ встревожена тем, что испытания соответствующих ракет прошли практически сразу после развала договора

"Он (этот вопрос - Прим. ред.) обсуждался. Я затрагивал его на переговорах с госсекретарем США (Майком – ред.) Помпео и на встрече с президентом Трампом в Овальном кабинете Белого дома", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Ситуация нас тревожит, потому что США, демонстративно выйдя из ДРСМД, даже не стали особо скрывать, что они давно занимаются разработкой тех самых средств, которые этим договором запрещены. Тот факт, что они достаточно быстро испытали соответствующую крылатую ракету, а не так давно провели запуск ударной крылатой ракеты из установки, предназначавшейся, как они всегда нам говорят, для противоракетной обороны, лишь подтверждает то, о чем мы давно говорили, – что эта установка имеет двойное применение, как собственно написано на сайте компании Lockheed Martin, которая ее выпускает", - добавил глава МИД РФ.

По этой же причине, отметил министр, в Москве сомневаются, что развертывание в Японии и Южной Корее систем ПРО США не станет, по сути, размещением в регионе ракет средней и меньшей дальности.

"Пару дней назад я подробно обсуждал это с моим коллегой – министром иностранных дел Японии (Тосимицу – Прим. ред.) Мотэги. Он продолжает подчеркивать, что Япония будет сама распоряжаться установками Aegis Ashore, которые она в рамках ПРО приобретает у Вашингтона. Но факты, о которых я только что упомянул, позволяют нам сомневаться в том, что вблизи наших границ не появятся ракеты средней и меньшей дальности, в частности в Японии, в Корее", - сказал Лавров.