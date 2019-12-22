Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-22T14:56+0300
https://ria.ru/20191222/1562694212.html
СК начал проверку после пожара на нефтехимическом заводе в Уфе
https://cdn25.img.ria.ru/images/156268/91/1562689152_0:0:960:540_1036x0_80_0_0_fd8139fc7b8027a76258c102640d9ccb.jpg
РИА Новости
СК начал проверку после пожара на нефтехимическом заводе в Уфе
УФА, 22 дек - РИА Новости. Следственные органы Башкирии организовали проверку по факту пожара на предприятии "Опытный завод Нефтехим" в Уфе, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
2019-12-22T14:56+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=5576856&type=mp4
https://cdn24.img.ria.ru/images/156269/24/1562692465_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_546fa01663c7167b964fed71bde96de4.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156269/24/1562692465_81:0:561:360_1200x0_80_0_0_b7c81e4de7e62ebe710d98e352e314fb.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156269/24/1562692465_141:0:501:360_1200x0_80_0_0_0183441abf12cae316c12d6a52204a5c.jpg
PT0M29S

СК начал проверку после пожара на нефтехимическом заводе в Уфе

14:56 22.12.2019
285
© Фото : МЧС России по Республике БашкортостанПожар в Уфе на нефтеперерабатывающем предприятии "Опытный завод Нефтехим", 22 декабря 2019
Пожар в Уфе на нефтеперерабатывающем предприятии Опытный завод Нефтехим, 22 декабря 2019
© Фото : МЧС России по Республике Башкортостан
УФА, 22 дек - РИА Новости. Следственные органы Башкирии организовали проверку по факту пожара на предприятии "Опытный завод Нефтехим" в Уфе, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
"Следственными органами организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьёй "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов", - говорится в сообщении СУСК РФ по Башкирии.
Ведомство поясняет, что на месте происшествия работают следователи регионального управления СК России, а также сотрудники МЧС, МВД и госкомитета Башкирии по ЧС.
"Проводится осмотр места происшествия, изъята необходимая производственная и разрешительная документация, опрашиваются сотрудники предприятия, в ходе проверки действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на опасном производстве, будет дана правовая оценка", - сообщает башкирский следком.
Крупный пожар произошел в воскресенье 06.55 (4.55 мск) в Орджоникидзевском районе города Уфы на производственной площадке в АО "Опытный завод Нефтехим". На предприятии горит производственный корпус. Сообщалось, что горит легковоспламеняющаяся жидкость и была опасность распространения огня на другие здания завода.
По данным МЧС региона, пожар был локализован в 10.44 (8.44 мск) на площади 2 тысячи квадратных метров, а в 12.50 (10.50 мск) было ликвидировано открытое горение. В настоящее время идет проливка конструкций, тушение продолжается. На ликвидации пожара работают 140 человек, 47 единиц техники, привлечён пожарный поезд.
По предварительным, пожар произошёл в ходе технологического процесса: перегрелся антикоррозийный реагент, которым обрабатывают трубы.
010000
Обсудить 0
Следственный комитет РФУфаПроисшествия
Рекомендуем
Пожар в Уфе на нефтеперерабатывающем предприятии Опытный завод Нефтехим, 22 декабря 2019
СК завел дело после пожара на "Опытном заводе Нефтехим" в Уфе
Ликвидация пожара на предприятии Опытный завод Нефтехим в Уфе
Названа предварительная причина пожара на нефтехимическом заводе в Уфе
Пожар в Уфе на нефтеперерабатывающем предприятии Опытный завод Нефтехим, 22 декабря 2019
В МЧС рассказали о крупном пожаре на нефтехимическом заводе в Уфе
Девушки фотографируются на Красной площади в Москве
Декабрь в Москве может стать самым малоснежным за 70 лет
Опубликовано видео с места пожара на заводе в Уфе
Опубликовано видео с места пожара на заводе в Уфе
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Лавров назвал главный итог "нормандского саммита" в Париже
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров отметил стремление Трампа продолжить диалог с Россией
Пожар в Уфе на нефтеперерабатывающем предприятии Опытный завод Нефтехим, 22 декабря 2019
В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия готова обсуждать вопрос вооружения в многостороннем формате
Ликвидация пожара на предприятии Опытный завод Нефтехим в Уфе
Крупный пожар на нефтехимическом заводе в Уфе тушат 135 человек
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
На Камчатке перевернулся перевозивший 21 пассажира автобус
Официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмад Аль-Мисмари
ЛНА Хафтара пригрозила сбивать гражданские самолеты с оружием на борту
Председатель Совета Министров СССР Иосиф Виссарионович Сталин
В МДМ пообещали разобраться с рекламой шаурмы "от Сталина"
Прохожие на набережной Ялты во время ливня
В Крыму объявили штормовое предупреждение
Москва
Москвичей предупредили о сильном тумане в воскресенье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:20Лавров назвал формат G8 нерепрезентативным и ничего не решающим
15:17Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
15:16В Петербурге "Росатом" показал, как транспортируют обедненный уран
15:15Лавров прокомментировал ситуацию после развала ДРСМД
15:13В Москве неизвестный "открыл стрельбу" из охолощенного оружия
15:11Путин примет участие открытии железнодорожной части Крымского моста
15:10Лавров назвал давление США на Иран грубейшим нарушением Устава ООН
15:09Лавров обсуждал нарушение американцами ДРСМД с Трампом и Помпео
15:02В США царит атмосфера маккартизма, заявил Лавров
15:01Лавров: Россия хотела бы, чтобы США и ЕС были стабильными партнерами
14:59Лавров прокомментировал отказ США ратифицировать ДВЗЯИ
14:57Синоптик рассказала об аномальной погоде в день зимнего солнцестояния
14:56СК начал проверку после пожара на нефтехимическом заводе в Уфе
14:56Лавров пообещал ответ на санкции США против "Северного потока — 2"
14:54Росгвардия опровергла данные об участии школьников в своих учениях
14:51Лавров оценил влияние американских санкций на "Северный поток — 2"
14:49Лавров заявил о "зашкаливающей" русофобии со стороны НАТО
14:48Россия настаивает на обсуждении темы вывода оружия в космос
14:45Любимые серьги Зыкиной продали на аукционе за 2,3 миллиона рублей
14:43Лавров заявил о готовности России показать США "Сармат"
Лента новостейМолния