СК начал проверку после пожара на нефтехимическом заводе в Уфе

© Фото : МЧС России по Республике Башкортостан Пожар в Уфе на нефтеперерабатывающем предприятии "Опытный завод Нефтехим", 22 декабря 2019

УФА, 22 дек - РИА Новости. Следственные органы Башкирии организовали проверку по факту пожара на предприятии "Опытный завод Нефтехим" в Следственные органы Башкирии организовали проверку по факту пожара на предприятии "Опытный завод Нефтехим" в Уфе , сообщает следственное управление СК РФ по республике.

"Следственными органами организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьёй "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов", - говорится в сообщении СУСК РФ по Башкирии.

Ведомство поясняет, что на месте происшествия работают следователи регионального управления СК России, а также сотрудники МЧС, МВД и госкомитета Башкирии по ЧС.

"Проводится осмотр места происшествия, изъята необходимая производственная и разрешительная документация, опрашиваются сотрудники предприятия, в ходе проверки действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на опасном производстве, будет дана правовая оценка", - сообщает башкирский следком.

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Крупный пожар произошел в воскресенье 06.55 (4.55 мск) в Орджоникидзевском районе города Уфы на производственной площадке в АО "Опытный завод Нефтехим". На предприятии горит производственный корпус. Сообщалось, что горит легковоспламеняющаяся жидкость и была опасность распространения огня на другие здания завода.

По данным МЧС региона, пожар был локализован в 10.44 (8.44 мск) на площади 2 тысячи квадратных метров, а в 12.50 (10.50 мск) было ликвидировано открытое горение. В настоящее время идет проливка конструкций, тушение продолжается. На ликвидации пожара работают 140 человек, 47 единиц техники, привлечён пожарный поезд.