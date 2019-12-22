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https://ria.ru/20191222/1562694182.html
Лавров пообещал ответ на санкции США против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Лавров пообещал ответ на санкции США против "Северного потока — 2"

14:56 22.12.2019 (обновлено: 15:48 22.12.2019)
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© REUTERS / Stine JacobsenРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
© REUTERS / Stine Jacobsen
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россия ответит на новые американские санкции, включая возможные ограничения против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
Ранее Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", немедленно прекратить строительство. Компания Allseas уже приостановила работу.
При этом в правительстве Германии заявили, что "отвергают подобные экстерриториальные санкции", направленные "против немецких и европейских компаний".

"На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения", — сказал Лавров в передаче "Большая игра" на Первом канале.

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По его словам, для него решение США о возможных новых санкциях — это "очень трудно понимаемая ситуация", потому что большинство конгрессменов, членов палаты представителей, сенаторов, прежде всего демократической партии США, он знал либо заочно, либо напрямую.
"Я никогда не думал, что политики могут дойти до таких решений, которые не делают чести серьезным политическим деятелям", — подчеркнул глава МИД.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии. Участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что по плану строительство завершится в 2019 году.
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Против реализации проекта выступает Киев из-за опасений потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также Соединенные Штаты, которые продвигают в Евросоюз свой СПГ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.
Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" абсолютно коммерческий и конкурентный, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
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"Северный поток — 2"
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Санкции США против "Северного потока — 2"Северный поток — 2Турецкий потокСергей ЛавровГазпромМИД РФРоссияСШАПолитика
Популярные комментарии
Ответ будет, как всегда, асимметричным - например, еще несколько сот миллионов в долговые обязательства США вложат)))
22 декабря, 14:59
big_medved
1692604277
Что ,в ответ остановим прокладку труб в Мексиканском заливе, вот и вспомнишь тут Громыко ,за всю ту издевательскую мерзость , давно разорвали бы отношения.
22 декабря, 15:08
ИСИван Семёнов
125010112
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