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Россия настаивает на обсуждении темы вывода оружия в космос
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РИА Новости

Россия настаивает на обсуждении темы вывода оружия в космос

14:48 22.12.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек – РИА Новости. Россия настаивает на обсуждении проблем, связанных с планами США и Франции вывести оружие в космос, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Несомненно, теперь, когда мы видим, что эта противоракетная оборона не имеет ничего общего с задачей обороняться от Ирана, а является по-настоящему глобальной, мы настаиваем на обсуждении проблем, связанных с декларированными планами вывода оружия в космос – об этом заявили не только американцы, но уже и французы", - заявил он на ток-шоу "Большая игра" на "Первом канале".
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
13 декабря, 12:02
Эксперт прокомментировал резолюцию ООН о неразмещении оружия в космосе
В конце июля министр обороны Франции Флоранс Парли представила космическую оборонную стратегию страны, сообщив о создании главного космического управления под руководством военно-воздушных сил Франции и выделении дополнительных 700 миллионов евро в рамках закона о военном планировании защиты французских спутников. Управление будет базироваться в Тулузе, в нем будут работать 220 специалистов.
Принятый на этой неделе оборонный бюджет США закладывает средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока — 2", выделение 300 миллионов долларов на помощь Украине, запрет передачи Турции американских истребителей F-35, а также предусматривает создание военно-космических сил США.
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Сергей ЛавровМИД РФФранцияРоссияСШАВ мире
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