Россия настаивает на обсуждении темы вывода оружия в космос

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек – РИА Новости. Россия настаивает на обсуждении проблем, связанных с планами США и Франции вывести оружие в космос, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Несомненно, теперь, когда мы видим, что эта противоракетная оборона не имеет ничего общего с задачей обороняться от Ирана, а является по-настоящему глобальной, мы настаиваем на обсуждении проблем, связанных с декларированными планами вывода оружия в космос – об этом заявили не только американцы, но уже и французы", - заявил он на ток-шоу "Большая игра" на "Первом канале".
В конце июля министр обороны Франции Флоранс Парли представила космическую оборонную стратегию страны, сообщив о создании главного космического управления под руководством военно-воздушных сил Франции и выделении дополнительных 700 миллионов евро в рамках закона о военном планировании защиты французских спутников. Управление будет базироваться в Тулузе, в нем будут работать 220 специалистов.
Принятый на этой неделе оборонный бюджет США закладывает средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока — 2", выделение 300 миллионов долларов на помощь Украине, запрет передачи Турции американских истребителей F-35, а также предусматривает создание военно-космических сил США.