Россия настаивает на обсуждении темы вывода оружия в космос

"Несомненно, теперь, когда мы видим, что эта противоракетная оборона не имеет ничего общего с задачей обороняться от Ирана, а является по-настоящему глобальной, мы настаиваем на обсуждении проблем, связанных с декларированными планами вывода оружия в космос – об этом заявили не только американцы, но уже и французы", - заявил он на ток-шоу "Большая игра" на "Первом канале".