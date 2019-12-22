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Культура
2019-12-22T14:45+0300
https://ria.ru/20191222/1562693943.html
Любимые серьги Зыкиной продали на аукционе за 2,3 миллиона рублей
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РИА Новости

Любимые серьги Зыкиной продали на аукционе за 2,3 миллиона рублей

14:45 22.12.2019
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© РИА Новости / Мирослав Муразов / Перейти в фотобанкПевица Людмила Зыкина в любимых серьгах с сапфирами
Певица Людмила Зыкина в любимых серьгах с сапфирами
© РИА Новости / Мирослав Муразов
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Певица Людмила Зыкина в любимых серьгах с сапфирами. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Любимые серьги певицы Людмилы Зыкиной с бриллиантами старинной огранки и природными сапфирами продали на аукционе за 2 миллиона 300 тысяч рублей при эстимейте в 1 миллион рублей, передает корреспондент РИА Новости.
Первая часть мемориальных торгов с украшениями певицы Людмилы Зыкиной состоялась в воскресенье, на продажу выставили 63 предмета с общим эстимейтом 5 миллионов рублей. Проведение аукциона откладывали до тех пор, пока наследники артистки не подписали окончательное соглашение по поводу реализации наследуемого имущества.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛюбимые серьги народной артистки СССР певицы Людмилы Зыкиной, которые она называла " Мои серьги" и в которых была запечатлена на многочисленных фотографиях. Серьги (1908-1917 гг.) с бриллиантами старинной огранки и сапфирами огранки кабошон в 17 карат.
Любимые серьги Людмилы Зыкиной
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Любимые серьги народной артистки СССР певицы Людмилы Зыкиной, которые она называла " Мои серьги" и в которых была запечатлена на многочисленных фотографиях. Серьги (1908-1917 гг.) с бриллиантами старинной огранки и сапфирами огранки кабошон в 17 карат.
Топ-лотом аукциона стали любимые серьги артистки, они ушли с молотка за 2,3 миллиона рублей. Уникальное колье певицы, созданное бакинскими мастерами и преподнесенное Зыкиной, по семейному преданию, Гейдаром Алиевым (президент Азербайджана в 1993 - 2003 гг.) продали за 1,2 миллиона рублей. Первоначальная цена обоих лотов составляла 1 миллион рублей.
Вторую часть украшений выставят на торги в 2020 году. Часть полученных от продажи средств будет направлена на увековечивание памяти Людмилы Зыкиной.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКолье народной артистки СССР певицы Людмилы Зыкиной, созданное бакинскими мастерами и преподнесенное ей, по семейному преданию, Гейдаром Алиевым, отцом нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Топ-лоты из коллекции драгоценностей Л. Зыкиной, выставленные на аукцион
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Колье народной артистки СССР певицы Людмилы Зыкиной, созданное бакинскими мастерами и преподнесенное ей, по семейному преданию, Гейдаром Алиевым, отцом нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева.
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КультураГейдар Алиев (политик)Людмила ЗыкинаМосква
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