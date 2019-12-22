Любимые серьги Зыкиной продали на аукционе за 2,3 миллиона рублей

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Любимые серьги певицы Любимые серьги певицы Людмилы Зыкиной с бриллиантами старинной огранки и природными сапфирами продали на аукционе за 2 миллиона 300 тысяч рублей при эстимейте в 1 миллион рублей, передает корреспондент РИА Новости.

Первая часть мемориальных торгов с украшениями певицы Людмилы Зыкиной состоялась в воскресенье, на продажу выставили 63 предмета с общим эстимейтом 5 миллионов рублей. Проведение аукциона откладывали до тех пор, пока наследники артистки не подписали окончательное соглашение по поводу реализации наследуемого имущества.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников Перейти в фотобанк Любимые серьги народной артистки СССР певицы Людмилы Зыкиной, которые она называла " Мои серьги" и в которых была запечатлена на многочисленных фотографиях. Серьги (1908-1917 гг.) с бриллиантами старинной огранки и сапфирами огранки кабошон в 17 карат. © РИА Новости / Кирилл Каллиников Перейти в фотобанк Любимые серьги народной артистки СССР певицы Людмилы Зыкиной, которые она называла " Мои серьги" и в которых была запечатлена на многочисленных фотографиях. Серьги (1908-1917 гг.) с бриллиантами старинной огранки и сапфирами огранки кабошон в 17 карат.

Топ-лотом аукциона стали любимые серьги артистки, они ушли с молотка за 2,3 миллиона рублей. Уникальное колье певицы, созданное бакинскими мастерами и преподнесенное Зыкиной, по семейному преданию, Гейдаром Алиевым (президент Азербайджана в 1993 - 2003 гг.) продали за 1,2 миллиона рублей. Первоначальная цена обоих лотов составляла 1 миллион рублей.