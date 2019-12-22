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Лавров заявил о готовности России показать США "Сармат"
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РИА Новости

Лавров заявил о готовности России показать США "Сармат"

14:43 22.12.2019 (обновлено: 17:10 22.12.2019)
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© Минобороны РФИспытания новой жидкостной МБР тяжелого класса "Сармат". 30 марта 2018
Испытания новой жидкостной МБР тяжелого класса Сармат. 30 марта 2018
© Минобороны РФ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности России в будущем показать США новейшие межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат". Об этом дипломат сказал на ток-шоу "Большая игра" на "Первом канале".
Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Россия уже продемонстрировала вживую американским инспекторам ракетный комплекс "Авангард". Лавров отметил, что Москва готова встраивать эти системы в существующий Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
Дипломат подчеркнул, что некоторые другие российские системы не покрываются Договором, однако Москва готова вести по ним отдельный разговор.
МБР "Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода". Российская армия должна получить первые серийные ракеты в 2021 году.
Ракетный комплекс стратегического назначения Сармат
16 декабря, 00:47
Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты "Сармат"
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Сармат (ракета)Договор СНВ-3Сергей ЛавровРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
где-то я уже это видел, вроде , в 90-е пускали амеров на военные предприятия, пилили что-то, сокращали....
22 декабря, 15:12
Я В ТАНКЕ
83522115
Только если полетят своим ходом.
22 декабря, 14:58
Никита Ермаков
9290002
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