Россия готова обсуждать вопрос вооружения в многостороннем формате

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек – РИА Новости. Россия готова обсуждать вопросы стратегической стабильности в многостороннем формате, но не будет никого насильно в него "затаскивать", заявил глава МИД России Сергей Лавров

"Мы привержены продлению Договора СНВ-3 в двустороннем контексте. Готовы разговаривать и в многостороннем формате, если другие страны (особо это подчеркну) сочтут возможным, но не будем никого насильно затаскивать в этот формат", - заявил он на ток-шоу "Большая игра" на "Первом канале".

По словам министра, процесс многосторонних переговоров по этой тематике, видимо, в перспективе начнется.

"В принципе, мы готовы обсуждать многосторонние подходы, но тогда нужно предусмотреть участие и Франции, и Великобритании (если говорить только об официальных ядерных державах). Есть еще открытые, декларированные и сами собой непризнанные. Этот процесс, наверное, когда-то должен начаться, но мы не будем насильно загонять наших китайских стратегических партнеров в переговорную площадку, в которой они сами себя не видят", - добавил Лавров, отметив, что "если в Вашингтоне считают абсолютно неотъемлемой задачей сделать их участниками переговоров, пусть разговаривают с Пекином".

Он также подчеркнул, что если в США убеждены в необходимости новых документов взамен СНВ, они должны положить свои соображения на бумагу и сформулировать их конкретно.

Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать.