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Союзное государство
2019-12-22T14:33+0300
https://ria.ru/20191222/1562693508.html
Лукашенко рассказал о планируемых переговорах с Путиным
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РИА Новости

Лукашенко рассказал о планируемых переговорах с Путиным

14:33 22.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным до конца года. Об этом он заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Мы с ним переговорим по телефону в ближайшее время, есть у нас пара проблем, которые мы должны разрешить - президентские вопросы. И в результате разговора, если нам понадобится встреча, конечно, мы в любое время, в любом месте в России или в Белоруссии встретимся", — сказал Лукашенко.
Владимир Путин и Александр Лукашенко 20 декабря провели встречу в Санкт-Петербурге перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета.
Лукашенко также отметил в интервью, что сейчас переговорами "все довольны".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров
20 декабря, 16:10
Орешкин рассказал об итогах встречи Путина и Лукашенко по интеграции
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияВ мире
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