Лукашенко рассказал о планируемых переговорах с Путиным

"Мы с ним переговорим по телефону в ближайшее время, есть у нас пара проблем, которые мы должны разрешить - президентские вопросы. И в результате разговора, если нам понадобится встреча, конечно, мы в любое время, в любом месте в России или в Белоруссии встретимся", — сказал Лукашенко.