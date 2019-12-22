Лукашенко рассказал о планируемых переговорах с Путиным

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным до конца года. Об этом он заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Мы с ним переговорим по телефону в ближайшее время, есть у нас пара проблем, которые мы должны разрешить - президентские вопросы. И в результате разговора, если нам понадобится встреча, конечно, мы в любое время, в любом месте в России или в Белоруссии встретимся", — сказал Лукашенко.
Владимир Путин и Александр Лукашенко 20 декабря провели встречу в Санкт-Петербурге перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета.
Лукашенко также отметил в интервью, что сейчас переговорами "все довольны".
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