Москвичей предупредили о сильном тумане в воскресенье

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Главк МЧС по Главк МЧС по Москве предупреждает москвичей о тумане с видимостью 300-800 метров в ближайшие часы, сообщается на сайте ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до 15 часов 23 декабря местами в Москве ожидается туман с видимостью 300-800 метров", - говорится в сообщении.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями в МЧС рекомендуют водителям снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.