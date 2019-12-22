Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-22T14:33+0300
https://ria.ru/20191222/1562693458.html
Москвичей предупредили о сильном тумане в воскресенье
https://cdn23.img.ria.ru/images/151764/35/1517643574_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_1ffe9c5d9587c76e7855f0354a75ec33.jpg
РИА Новости

Москвичей предупредили о сильном тумане в воскресенье

14:33 22.12.2019
882
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Главк МЧС по Москве предупреждает москвичей о тумане с видимостью 300-800 метров в ближайшие часы, сообщается на сайте ведомства.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до 15 часов 23 декабря местами в Москве ожидается туман с видимостью 300-800 метров", - говорится в сообщении.
Дорожное движение во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
16 декабря, 09:06
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в январе
В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями в МЧС рекомендуют водителям снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.
Пешеходам рекомендуется при движении по краю проезжей части обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.
010102
Обсудить 1
РосгидрометМЧС РФМоскваОбщество
Рекомендуем
Москва
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Прохожий во время дождя на Красной площади
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
Новогодняя елка у торгового центра Метрополис в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
Солнцево
МЧС предупредило москвичей о сильном тумане в ночь на воскресенье
Виды Москвы
В Гидрометцентре посоветовали москвичам на время забыть о снеге
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту
Момент смертельного ДТП на МКАД попал на видео
Момент смертельного ДТП на МКАД попал на видео
Брошюра с информацией о пенсионном и социальном обеспечении инвалидов в отделении Пенсионного фонда РФ
ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Новогодняя елка на Патриарших прудах в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
Лавров пообещал ответ на санкции США против "Северного потока — 2"
Строительство газопровода Северный поток-2
В США сообщили о реакции стран ЕС на санкции по "Северному потоку — 2"
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
Лучевая терапия
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Анастасия Заворотнюк
Директор Заворотнюк прокомментировала слухи о сборе денег на лечение
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21СМИ: Трамп после выдачи Винника поддержит Грецию в споре с Турцией
03:06СМИ сообщило о серьезной кадровой ротации в Минобороны
02:59Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
02:57Allseas вывела из Балтийского моря строившие "Северный поток — 2" суда
02:37ЛНА Хафтара пригрозила сбивать гражданские самолеты с оружием на борту
02:27Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
02:19Корсика отрезана от Франции из-за шторма, сообщает СМИ
01:56В Египте освободили бывшего начальника генштаба страны, сообщает СМИ
01:50Во второй тур выборов президента Хорватии прошли два кандидата
01:49Концертный директор прокомментировал скандал Бочкаревой с наркотиками
01:36Правительство Германии уверенно в завершении "Северного потока — 2"
01:30МИД Венесуэлы осудил присоединение Боливии к Группе Лимы
01:25Источник: ВВС Израиля находились над Ливаном во время ударов по Сирии
01:16На Камчатке перевернулся перевозивший 21 пассажира автобус
01:12Армия Израиля не комментирует сообщения о ракетной атаке на Дамаск
01:07Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
01:02В Венесуэле заявили об иностранной поддержке атаки на воинскую часть
00:50Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником "Голоса"
00:47Дамаск подвергся ракетной атаке
00:39Самолеты НАТО стали чаще летать у границ России, заявили в Балтфлоте
Лента новостейМолния