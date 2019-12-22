Москвичей предупредили о сильном тумане в воскресенье

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до 15 часов 23 декабря местами в Москве ожидается туман с видимостью 300-800 метров", - говорится в сообщении.
16 декабря, 09:06Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в январе
В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями в МЧС рекомендуют водителям снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.
Пешеходам рекомендуется при движении по краю проезжей части обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.