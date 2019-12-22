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Ашраф Гани лидирует на выборах президента Афганистана
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РИА Новости

Ашраф Гани лидирует на выборах президента Афганистана

14:28 22.12.2019
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© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкАшрафа Гани Ахмадзай
Ашрафа Гани Ахмадзай
© Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
Ашрафа Гани Ахмадзай. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Действующий президент Афганистана Ашраф Гани лидирует в гонке за пост лидера страны согласно предварительным результатам выборов, сообщила Национальная избирательная комиссия Афганистана.
Как сообщил представитель избиркома в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook комиссии, по предварительным результатам Гани набрал 50,64% голосов избирателей.
Второе место с 39,52% голосов занял нынешний глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла. Бывший премьер-министр Афганистана, лидер "Хезб-э-Ислами" (Исламской партии Афганистана) Гульбеддин Хекматияр набрал 3,85% голосов.
Занявший второе место в гонке Абдулла заявил в своем Facebook, что не согласен с предварительными результатами выборов и назвал их "сфальсифицированными".
Мужчина во время регистрации перед голосованием на одном из избирательных участков Кабула
28 сентября, 02:51
Процедура выборов президента Афганистана
Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября. Голосование проходило при усиленных мерах безопасности на фоне заявления радикальной группировки "Талибан" о намерении его сорвать. Как сообщало агентство Пажвак, не менее 32 человек погибли, еще 123 человека пострадали в результате 113 атак в день выборов. Агентство Khaama Press со ссылкой на пресс-релиз Национального директората безопасности писало, что ликвидированы 34 боевика, еще 18 талибов задержаны.
Предыдущие президентские выборы состоялись в 2014 году. Победу тогда одержал Ашраф Гани, его прямым конкурентом был нынешний глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла, который выиграл первый тур, но не получил абсолютного большинства, а во втором туре проиграл.
Для победы на выборах необходимо набрать более 50% голосов. Окончательные результаты выборов будут объявлены после того, как будут рассмотрены жалобы кандидатов.
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Абдулла АбдуллаАшраф Гани АхмадзайАфганистанВ мире
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