Ашраф Гани лидирует на выборах президента Афганистана

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Действующий президент Действующий президент Афганистана Ашраф Гани лидирует в гонке за пост лидера страны согласно предварительным результатам выборов, сообщила Национальная избирательная комиссия Афганистана.

Как сообщил представитель избиркома в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook комиссии, по предварительным результатам Гани набрал 50,64% голосов избирателей.

Второе место с 39,52% голосов занял нынешний глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла. Бывший премьер-министр Афганистана, лидер "Хезб-э-Ислами" (Исламской партии Афганистана) Гульбеддин Хекматияр набрал 3,85% голосов.

Занявший второе место в гонке Абдулла заявил в своем Facebook, что не согласен с предварительными результатами выборов и назвал их "сфальсифицированными".

Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября. Голосование проходило при усиленных мерах безопасности на фоне заявления радикальной группировки "Талибан" о намерении его сорвать. Как сообщало агентство Пажвак, не менее 32 человек погибли, еще 123 человека пострадали в результате 113 атак в день выборов. Агентство Khaama Press со ссылкой на пресс-релиз Национального директората безопасности писало, что ликвидированы 34 боевика, еще 18 талибов задержаны.

Предыдущие президентские выборы состоялись в 2014 году. Победу тогда одержал Ашраф Гани, его прямым конкурентом был нынешний глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла, который выиграл первый тур, но не получил абсолютного большинства, а во втором туре проиграл.