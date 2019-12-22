В МДМ пообещали разобраться с рекламой шаурмы "от Сталина"

Ранее в социальных сетях появились фотографии постера с рекламой шаурмы на здании МДМ. На плакате советский вождь держит фастфуд в руках, а подпись гласит: "За качество будем расстрелять".

Кроме этого постера, изображения Сталина появились на фасадах и других зданий. Как пояснил глава центрального комитета партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, эти акции запланированы в честь 140-летия со дня рождения политика.