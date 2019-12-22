В МДМ пообещали разобраться с рекламой шаурмы "от Сталина"

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Представители службы аренды Московского дворца молодежи пообещали разобраться в ситуации с рекламным плакатом, на котором изображен Иосиф Сталин.
Ранее в социальных сетях появились фотографии постера с рекламой шаурмы на здании МДМ. На плакате советский вождь держит фастфуд в руках, а подпись гласит: "За качество будем расстрелять".
"Завтра выйду на работу и, возможно, сделаем предписание. Изучу этот вопрос, я думаю, что мы примем однозначно какие-то меры, в том числе и попросим, чтобы он это убрал. Разберемся", — сообщила радиостанции "Говорит Москва" замруководителя службы аренды АО "МДМ" Наталья Чистова.
Кроме этого постера, изображения Сталина появились на фасадах и других зданий. Как пояснил глава центрального комитета партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, эти акции запланированы в честь 140-летия со дня рождения политика.
© Фото : аккаунт Николая Платошкина в InstagramПроекция с изображением Иосифа Сталина с подписью "Я вернусь"
Проекция с изображением Иосифа Сталина с подписью "Я вернусь"