В Омске извлекли тело погибшего из-под завалов рухнувшего здания

"Пятнадцать минут назад из-под завалов извлекли тело погибшего мужчины. Как и предполагалось, это мужчина 1973 года рождения. Очевидцы рассказали, что он пошел к зданию, когда его сносил экскаватор", - сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону, уточнив, что, по данным СК, это единственный, кто пострадал при обрушении.