Ялта стала новогодней столицей Крыма

"В этом году Ялта объявлена новогодней столицей Крыма. Город подготовился к предстоящим новогодним праздникам с небывалым масштабом", - сообщили РИА Новости в министерстве.
© РИА Новости / Константин МихальчевскийМузыкант в костюм Деда Мороза выступает на набережной в Ялте.
Музыкант в костюм Деда Мороза выступает на набережной в Ялте.
По данным ведомства, набережная города уже засияла новой праздничной иллюминацией. Символом новогодних праздников стала 18-метровая елка, попавшая в рейтинг самых высоких новогодних елок России.
"Для отдыхающих впервые подготовлено многообразие развлекательных программ, с учетом опыта европейских и крупных российских городов. Праздничные программы продлятся с 28 декабря по 12 января", - подчеркнули в министерстве.
Прохожие под зонтом на набережной в Ялте.
В свою очередь, министр курортов и туризма республики Вадим Волченко отметил, что Ялтой сделан огромный шаг вперед по оформлению набережной и городских пространств.
"Ялтой сделан серьезный шаг вперед в части украшения города. Преображаются и остальные курортные города. Это крайне важно для жителей Крыма и туристов. Когда в твоем доме красиво, украшено и уютно, то к тебе всегда хотят прийти друзья", - сказал журналистам Волченко.
Прохожие на набережной в Ялте.