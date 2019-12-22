Ялта стала новогодней столицей Крыма

"Ялтой сделан серьезный шаг вперед в части украшения города. Преображаются и остальные курортные города. Это крайне важно для жителей Крыма и туристов. Когда в твоем доме красиво, украшено и уютно, то к тебе всегда хотят прийти друзья", - сказал журналистам Волченко.