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2019-12-22T14:14+0300
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Ялта стала новогодней столицей Крыма
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РИА Новости

Ялта стала новогодней столицей Крыма

14:14 22.12.2019
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийСветовая инсталляция на набережной в Ялте.
Световая инсталляция на набережной в Ялте.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Световая инсталляция на набережной в Ялте.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Ялта провозглашена новогодней столицей Крыма, город-курорт с небывалым масштабом подготовился к новогодним праздникам, сообщили в министерстве курортов и туризма республики.
"В этом году Ялта объявлена новогодней столицей Крыма. Город подготовился к предстоящим новогодним праздникам с небывалым масштабом", - сообщили РИА Новости в министерстве.
© РИА Новости / Константин МихальчевскийМузыкант в костюм Деда Мороза выступает на набережной в Ялте.
Музыкант в костюм Деда Мороза выступает на набережной в Ялте.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Музыкант в костюм Деда Мороза выступает на набережной в Ялте.
По данным ведомства, набережная города уже засияла новой праздничной иллюминацией. Символом новогодних праздников стала 18-метровая елка, попавшая в рейтинг самых высоких новогодних елок России.
"Для отдыхающих впервые подготовлено многообразие развлекательных программ, с учетом опыта европейских и крупных российских городов. Праздничные программы продлятся с 28 декабря по 12 января", - подчеркнули в министерстве.
© РИА Новости / Константин МихальчевскийПрохожие под зонтом на набережной в Ялте.
Прохожие под зонтом на набережной в Ялте.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Прохожие под зонтом на набережной в Ялте.
В свою очередь, министр курортов и туризма республики Вадим Волченко отметил, что Ялтой сделан огромный шаг вперед по оформлению набережной и городских пространств.
"Ялтой сделан серьезный шаг вперед в части украшения города. Преображаются и остальные курортные города. Это крайне важно для жителей Крыма и туристов. Когда в твоем доме красиво, украшено и уютно, то к тебе всегда хотят прийти друзья", - сказал журналистам Волченко.
© РИА Новости / Константин МихальчевскийПрохожие на набережной в Ялте.
Прохожие на набережной в Ялте.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Прохожие на набережной в Ялте.
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Новый год—2020Новости - ТуризмЯлтаКрымОбщество
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