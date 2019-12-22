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В ЕР прокомментировали слова Зюганова о досрочных выборах президента
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РИА Новости

В ЕР прокомментировали слова Зюганова о досрочных выборах президента

13:59 22.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "КПРФ" в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов
Руководитель фракции политической партии КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции политической партии "КПРФ" в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Вячеслав Никонов считает, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов, заявивший, что не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов в РФ, "выдает желаемое за действительное".
Ранее Зюганов сказал, что не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов в России.
"Мысль о том, что выборы будут досрочными, мне представляется ничем не оправданной, необоснованной... Может быть, Зюганов, как это часто с ним бывает, выдает желаемое за действительное", - сказал Никонов РИА Новости.
Депутат отметил, что Зюганов начал избирательную программу компартии по выборам в Госдуму 2021 года, при этом лидер КПРФ чувствует "зыбкость своей позиции", потому что позиции компартии на региональных выборах не усиливались, в отличие от ЛДПР, которая выиграла несколько губернаторских выборов. Поэтому Зюганов стремится, по словам Никонова, "погромче заявить о себе", в том числе с помощью необычных лозунгов.
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Вчера, 13:51
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
"Я вообще обратил внимание, что в последнее время в выступлениях представителей компартии градус оппозиционности повышается, что вообще часто бывает с КПРФ перед выборами", - подчеркнул депутат.
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Госдума РФВячеслав НиконовГеннадий ЗюгановРоссияПолитика
Популярные комментарии
Может, Зюганов и выдаёт желаемое за действительное. Однако, если аналитические центра дадут четкую тенденцию к снижению рейтинга Путина, то сценарий досрочных выборов будет реален уже.
22 декабря, 14:08
АБАлександр Буйчик
23100017
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