В ЕР прокомментировали слова Зюганова о досрочных выборах президента

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Вячеслав Никонов считает, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов, заявивший, что не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов в РФ, "выдает желаемое за действительное".
Ранее Зюганов сказал, что не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов в России.
"Мысль о том, что выборы будут досрочными, мне представляется ничем не оправданной, необоснованной... Может быть, Зюганов, как это часто с ним бывает, выдает желаемое за действительное", - сказал Никонов РИА Новости.
Депутат отметил, что Зюганов начал избирательную программу компартии по выборам в Госдуму 2021 года, при этом лидер КПРФ чувствует "зыбкость своей позиции", потому что позиции компартии на региональных выборах не усиливались, в отличие от ЛДПР, которая выиграла несколько губернаторских выборов. Поэтому Зюганов стремится, по словам Никонова, "погромче заявить о себе", в том числе с помощью необычных лозунгов.
"Я вообще обратил внимание, что в последнее время в выступлениях представителей компартии градус оппозиционности повышается, что вообще часто бывает с КПРФ перед выборами", - подчеркнул депутат.