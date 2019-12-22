В ЕР прокомментировали слова Зюганова о досрочных выборах президента

"Мысль о том, что выборы будут досрочными, мне представляется ничем не оправданной, необоснованной... Может быть, Зюганов, как это часто с ним бывает, выдает желаемое за действительное", - сказал Никонов РИА Новости.

Депутат отметил, что Зюганов начал избирательную программу компартии по выборам в Госдуму 2021 года, при этом лидер КПРФ чувствует "зыбкость своей позиции", потому что позиции компартии на региональных выборах не усиливались, в отличие от ЛДПР, которая выиграла несколько губернаторских выборов. Поэтому Зюганов стремится, по словам Никонова, "погромче заявить о себе", в том числе с помощью необычных лозунгов.