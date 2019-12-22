Санкции США из-за С-400 не повлияют на Турцию, заявили в Анкаре

АНКАРА, 22 дек - РИА Новости. Санкции, введенные США против Санкции, введенные США против Турции из-за покупки российских систем ПВО С-400 , не окажут на нее влияния, в том числе с экономической точки зрения, заявил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который запрещает передавать Турции истребители F-35, пока в Анкаре не откажутся от российских систем С-400.

"Когда США только начали проводить активную санкционную политику, угрозы Вашингтона еще могли оказать незначительное психологическое давление на страны. Однако, чем чаще используют этот инструмент, тем меньшее влияние имеют ограничения. На мой взгляд, американские санкции никак не повлияют на Турцию, в том числе с экономической точки зрения", - заявил Шентоп. Его цитирует агентство Anadolu

По словам спикера парламента, санкции остаются одним из основных инструментов давления и угроз Вашингтона, которыми активно пользуется в особенности администрация Трампа, при этом США вводят санкции против стран, с которыми не могут наладить желаемые отношения.

"Мы и ранее сталкивались с негласными санкциями. Турция с самого начала входит в число участников проекта самолетов пятого поколения F-35, но американцы не хотели отдавать нам самолеты, за которые Турция заплатила", - сказал Шентоп.

По его словам, санкции не скажутся и на оборонном потенциале Турции, учитывая уровень развития оборонпрома страны. Он отметил, что негативное отношение к Турции проявилось и в рамках других оборонных инициатив, в том числе создания беспилотников и приобретения систем ПВО Patriot.

"Могу напомнить, каким стал шаг Турции в ответ на отказ от продажи Patriot. Мы воспользовались альтернативой и приобрели комплексы С-400. Это доказывает, что Турция проводит независимую политику и решения отдельной страны, в том числе и США, не могут повлиять на ее планы", - сказал Шентоп.