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Культура
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Умер режиссер фильмов "Белый пароход" и "Алые маки Иссык-Куля"
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РИА Новости

Умер режиссер фильмов "Белый пароход" и "Алые маки Иссык-Куля"

13:54 22.12.2019
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© Sputnik / Табылды КадырбековКинорежиссер, сценарист, народный артист Киргизской ССР, народный артист СССР Болот Шамшиев
Кинорежиссер, сценарист, народный артист Киргизской ССР, народный артист СССР Болот Шамшиев
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Кинорежиссер, сценарист, народный артист Киргизской ССР, народный артист СССР Болот Шамшиев. Архивное фото
БИШКЕК, 22 дек - РИА Новости. Известный писатель и кинорежиссер, народный артист СССР Болот Шамшиев скончался в Киргизии, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
"После продолжительной болезни Болот Шамшиев умер в больнице", - заявили в пресс-службе.
Болот Шамшиев - советский и киргизский кинорежиссер. Он был автором таких фильмов, как "Выстрел на перевале Караш", "Алые маки Иссык-Куля" и "Белый пароход". За последнюю картину он в 1977 году был удостоен Государственной премии СССР.
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КультураБолот ШамшиевКино и сериалыСССРКиргизия
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