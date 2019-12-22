Умер режиссер фильмов "Белый пароход" и "Алые маки Иссык-Куля"

БИШКЕК, 22 дек - РИА Новости. Известный писатель и кинорежиссер, народный артист СССР Болот Шамшиев скончался в Киргизии, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
"После продолжительной болезни Болот Шамшиев умер в больнице", - заявили в пресс-службе.
Болот Шамшиев - советский и киргизский кинорежиссер. Он был автором таких фильмов, как "Выстрел на перевале Караш", "Алые маки Иссык-Куля" и "Белый пароход". За последнюю картину он в 1977 году был удостоен Государственной премии СССР.