Умер режиссер фильмов "Белый пароход" и "Алые маки Иссык-Куля"

Болот Шамшиев - советский и киргизский кинорежиссер. Он был автором таких фильмов, как "Выстрел на перевале Караш", "Алые маки Иссык-Куля" и "Белый пароход". За последнюю картину он в 1977 году был удостоен Государственной премии СССР.