Силовики разместили ЗРК в жилых районах Донбасса, заявили в ЛНР

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала зенитно-ракетные комплексы 9К35 "Стрела-10" и "Тунгуска" в жилых районах подконтрольного Киеву Рубежное в Донбассе , заявил в воскресенье на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

"В населенном пункте Рубежное отмечено наличие четырех единиц зенитного ракетного комплекса 9К35 "Стрела-10", одной единицы самоходного зенитного ракетного комплекса "Тунгуска", - заявили в пресс-службе.

По словам Филипоненко, украинские силовики продолжают размещать вооружение и военную технику в жилых массивах подконтрольных населенных пунктов, что создает угрозу жизни мирных жителей.