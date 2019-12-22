Силовики разместили ЗРК в жилых районах Донбасса, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала зенитно-ракетные комплексы 9К35 "Стрела-10" и "Тунгуска" в жилых районах подконтрольного Киеву Рубежное в Донбассе, заявил в воскресенье на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.
"В населенном пункте Рубежное отмечено наличие четырех единиц зенитного ракетного комплекса 9К35 "Стрела-10", одной единицы самоходного зенитного ракетного комплекса "Тунгуска", - заявили в пресс-службе.
По словам Филипоненко, украинские силовики продолжают размещать вооружение и военную технику в жилых массивах подконтрольных населенных пунктов, что создает угрозу жизни мирных жителей.
С 21 июля в Донбассе действует бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно включает в себя дополнительные меры его обеспечения. Среди них - запрет на ведение любого вида огня, а также размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.
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