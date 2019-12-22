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На Кубани более 160 тысяч человек остались без воды из-за аварии
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РИА Новости

На Кубани более 160 тысяч человек остались без воды из-за аварии

13:45 22.12.2019 (обновлено: 14:20 22.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковКран в ванной комнате
Кран в ванной комнате
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Кран в ванной комнате. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более 160 тысяч человек остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе в трех муниципальных образованиях Краснодарского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Произошел прорыв магистрального водовода в Крымском районе, возле хутора Новотроицкий, в зону отключения попали Новороссийск, Геленджик и Крымский район, с населением более 160 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, всего без водоснабжения остались почти 6,5 тысячи жилых домов и 48 социально значимых объектов. К аварийным работам привлечены 62 человека и 28 единиц техники.
В настоящее время организован подвоз воды, отмечает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Принято решение о введении режима функционирования "Повышенная готовность" на территории Крымского района до окончания аварийно-восстановительных работ и полной подачи воды населению.
Троицкий групповой водопровод поставляет питьевую воду по магистральным водоводам в Новороссийск, Геленджик, Крымск, населенные пункты Крымского района и поселки черноморского побережья. В связи с тем, что водопровод, построенный в 70-е годы прошлого столетия, выработал свой ресурс, власти Краснодарского края в августе приняли решение о строительстве до 2023 года новой нитки водопровода протяженностью более 50 километров, на это в краевом бюджете предусмотрели около 4 миллиардов рублей.
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