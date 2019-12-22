На Кубани более 160 тысяч человек остались без воды из-за аварии

"Произошел прорыв магистрального водовода в Крымском районе, возле хутора Новотроицкий, в зону отключения попали Новороссийск, Геленджик и Крымский район, с населением более 160 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего без водоснабжения остались почти 6,5 тысячи жилых домов и 48 социально значимых объектов. К аварийным работам привлечены 62 человека и 28 единиц техники.

В настоящее время организован подвоз воды, отмечает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Принято решение о введении режима функционирования "Повышенная готовность" на территории Крымского района до окончания аварийно-восстановительных работ и полной подачи воды населению.

Троицкий групповой водопровод поставляет питьевую воду по магистральным водоводам в Новороссийск, Геленджик, Крымск, населенные пункты Крымского района и поселки черноморского побережья. В связи с тем, что водопровод, построенный в 70-е годы прошлого столетия, выработал свой ресурс, власти Краснодарского края в августе приняли решение о строительстве до 2023 года новой нитки водопровода протяженностью более 50 километров, на это в краевом бюджете предусмотрели около 4 миллиардов рублей.