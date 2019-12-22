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В Донбассе силовики и националисты устроили перестрелку, заявили в ЛНР
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РИА Новости

В Донбассе силовики и националисты устроили перестрелку, заявили в ЛНР

13:42 22.12.2019
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© AP Photo / Vitali KomarВоеннослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения
© AP Photo / Vitali Komar
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала перестрелку между украинскими силовиками и представителями националистических подразделений в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее в субботу пресс-служба Национальной полиции Украины заявила, что в результате обстрела ополченцами подконтрольного Киеву Золотого-4 в Луганской области Украины повреждены два жилых дома.
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"Мы продолжаем фиксировать противостояние между ВСУ и находящимися в зоне операции объединенных сил (ООС) националистическими формированиями. Так, 21 декабря зафиксирована стрельба между военнослужащими 72-й бригады и националистами в районе населенного пункта Золотое с применением 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия", - заявил Филипоненко.
По его словам, в результате перестрелки в населенном пункте Золотое-4, по предварительным данным, повреждены два дома.
"Данная информация также подтверждается наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", - дополнил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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