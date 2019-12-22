В Донбассе силовики и националисты устроили перестрелку, заявили в ЛНР

"Мы продолжаем фиксировать противостояние между ВСУ и находящимися в зоне операции объединенных сил (ООС) националистическими формированиями. Так, 21 декабря зафиксирована стрельба между военнослужащими 72-й бригады и националистами в районе населенного пункта Золотое с применением 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия", - заявил Филипоненко.