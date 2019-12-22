СМИ сообщили об отказе Макрона от президентской пенсии

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон заранее отказался от пенсии, которая будет ему положена как бывшему главе государства, сообщает газета Le Parisien.
Как пояснил изданию источник в правительстве, это касается как выплат по окончании первого президентского срока (май 2022 года), так и пенсии, которая у него будет, если он останется на второй срок. Президентская пенсия составляет 6220 евро в месяц.
"Мы живем во времена, когда выборные лица должны подавать пример своим поведением", — отметил собеседник издания.
По его словам, решение Макрона связано с текущей ситуацией в стране: с начала декабря во Франции проходит забастовка против пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.