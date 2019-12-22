СМИ сообщили об отказе Макрона от президентской пенсии

Работает только ленивый. Во Франции все вышли за пенсию В Пятой республике полная пятая точка. И она горит. Бунт в каждом городе. Не бастует только ленивый. Но и ему, чтобы добраться до работы, надо смешаться с толпой. Лишь она движется. Всё остальное здесь стоит.