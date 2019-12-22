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2019-12-22T14:29+0300
https://ria.ru/20191222/1562692151.html
СМИ сообщили об отказе Макрона от президентской пенсии
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РИА Новости

СМИ сообщили об отказе Макрона от президентской пенсии

13:16 22.12.2019 (обновлено: 14:29 22.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон заранее отказался от пенсии, которая будет ему положена как бывшему главе государства, сообщает газета Le Parisien.
Как пояснил изданию источник в правительстве, это касается как выплат по окончании первого президентского срока (май 2022 года), так и пенсии, которая у него будет, если он останется на второй срок. Президентская пенсия составляет 6220 евро в месяц.

"Мы живем во времена, когда выборные лица должны подавать пример своим поведением", — отметил собеседник издания.

По его словам, решение Макрона связано с текущей ситуацией в стране: с начала декабря во Франции проходит забастовка против пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.
Работает только ленивый. Во Франции все вышли за пенсию
6 декабря, 16:45Акценты
Работает только ленивый. Во Франции все вышли за пенсиюВ Пятой республике полная пятая точка. И она горит. Бунт в каждом городе. Не бастует только ленивый. Но и ему, чтобы добраться до работы, надо смешаться с толпой. Лишь она движется. Всё остальное здесь стоит.
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Эммануэль МакронФранцияВ мире
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