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Культура
2019-12-22T17:05+0300
https://ria.ru/20191222/1562691999.html
Гоша Куценко рассказал о желании стать президентом Украины
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РИА Новости

Гоша Куценко рассказал о желании стать президентом Украины

13:01 22.12.2019 (обновлено: 17:05 22.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАктер Гоша Куценко
Актер Гоша Куценко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Актер Гоша Куценко. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Актер Гоша Куценко в интервью "Вечерней Москве" рассказал о том, как хотел стать президентом Украины.
Актер заявил, что долго размышлял над тем, как вел бы себя, если бы стал президентом страны или сыграл бы его в кино.
Он считает, что это самая сложная роль в мире.
"Я ведь когда-то хотел быть президентом Украины. Нет, правда, не смейтесь. Лет десять назад. Это даже обсуждалось достаточно серьезно", — пояснил актер.
Однако, как рассказал Куценко, его мать заболела, а после он забыл о своем желании.
Нынешний президент Украины Владимир Зеленский до того, как выиграл выборы, снимался в кино и юмористических передачах.
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КультураШоу-бизнесГоша КуценкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
ну всё, посягательство на 404.... невъездной... )))
22 декабря, 13:30
virshych
9250000
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