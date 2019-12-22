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СК начал проверку после стрельбы в Приморье
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РИА Новости

СК начал проверку после стрельбы в Приморье

12:44 22.12.2019 (обновлено: 15:11 22.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 22 дек - РИА Новости. СК начал проверку из-за стрельбы в Дальнегорске, где ранения получили четверо местных жителей, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.
ЧП случилось в ночь на воскресенье в городе Дальнегорске. Возле ресторана прозвучали выстрелы. По предварительным данным, как сообщает СК, между мужчинами произошел конфликт - один из оппонентов открыл огонь из ружья.
В результате четверо местных жителей госпитализированы в больницу. Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести, стрелявший скрылся.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю приняты к производству материалы доследственной проверки по факту стрельбы около ресторана на проспекте 50-летия Октября в Дальнегорске, по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), - сообщила РИА новости Аврора Римская.
Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, "пострадавшие получили ранения нижних конечностей".
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
4 декабря, 10:35
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России
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