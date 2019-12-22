На севере Ирака четверо полицейских погибли при нападении боевиков ИГ*

"Члены террористических банд ИГ* напали вчера (в субботу – Прим. ред.) вечером на пункт полиции по защите нефти в (городе – Прим. ред.) Байджи у прибрежной полосы. Они (полицейские – ред.) ответили на это нападение и ликвидировали террориста, на котором был пояс смертника. Инцидент привел к гибели четырех полицейских. Силы безопасности прочесали район, во время этого взорвалась бомба, был ранен один офицер", - сообщила пресс-служба в Facebook.