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На севере Ирака четверо полицейских погибли при нападении боевиков ИГ*
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РИА Новости

На севере Ирака четверо полицейских погибли при нападении боевиков ИГ*

12:36 22.12.2019
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© AP Photo / Karim KadimКареты скорой помощи в Ираке
Кареты скорой помощи в Ираке
© AP Photo / Karim Kadim
Кареты скорой помощи в Ираке. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Четверо полицейских погибли, еще один пострадал в субботу в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) в провинции Салах-эд-Дин на севере Ирака, говорится в заявлении пресс-службы иракских сил безопасности.
"Члены террористических банд ИГ* напали вчера (в субботу – Прим. ред.) вечером на пункт полиции по защите нефти в (городе – Прим. ред.) Байджи у прибрежной полосы. Они (полицейские – ред.) ответили на это нападение и ликвидировали террориста, на котором был пояс смертника. Инцидент привел к гибели четырех полицейских. Силы безопасности прочесали район, во время этого взорвалась бомба, был ранен один офицер", - сообщила пресс-служба в Facebook.
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В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов ИГ* после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории Ирака. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков.
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