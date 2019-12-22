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Житель Приморья ранил из ружья четырех человек у ресторана
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РИА Новости

Житель Приморья ранил из ружья четырех человек у ресторана

11:46 22.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 дек - РИА Новости. Житель Дальнегорска в Приморье ранил из ружья четырех человек, полиция ведет его поиск, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Как рассказал РИА Новости местный житель, стрельба была в районе ресторана.
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"Стрельба была ночью, примерно с 2 (19.00 мск) до 3 часов (20.00 мск), подробностей не знаю, но стрелявший "ударился в бега", его не пока поймали", - рассказал РИА Новости житель города Дальнегорска.
В полиции информацию о стрельбе подтвердили.
"Поступило сообщение о том, что около ресторана на проспекте 50-летия Октября в Дальнегорске слышны выстрелы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Установлено, что между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из оппонентов произвел выстрелы из ружья. В результате инцидента ранения получили четверо местных жителей", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
В настоящий момент стрелявший пока не задержан, пострадавшие госпитализированы.
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МВД РФДальнегорскПриморский крайПроисшествия
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