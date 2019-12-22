Житель Приморья ранил из ружья четырех человек у ресторана

"Поступило сообщение о том, что около ресторана на проспекте 50-летия Октября в Дальнегорске слышны выстрелы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Установлено, что между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из оппонентов произвел выстрелы из ружья. В результате инцидента ранения получили четверо местных жителей", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.