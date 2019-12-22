Названа предварительная причина пожара на нефтехимическом заводе в Уфе

УФА, 22 дек — РИА Новости. Крупный пожар на предприятии "Опытный завод Нефтехим" в Уфе мог произойти из-за перегревания антикоррозийного реагента, которым обрабатывают трубы, сообщил РИА Новости зампредседателя комитета по ЧС Башкирии Александр Лопухов.
"Предварительно установлено, что в ходе технологического процесса загорелось вещество, которым обрабатывают внутреннюю сторону труб от коррозии. Возможно, реагент перегрелся. Находившиеся на месте в момент происшествия эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что специалисты взяли пробы воздуха в трех жилых районах, находящихся рядом с заводом, и по итогам проверки сообщили, что уровень допустимого содержания вредных веществ нигде не завышен. По информации МЧС, жалоб от населения также не поступало.
Пожар на территории нефтехимического завода в Орджоникидзевском районе Уфы начался сегодня утром. К 10:50 горение локализовали на площади две тысячи квадратных метров.
В тушении участвовали 140 человек и 47 единиц техники. В результате ЧП повреждены производственное здание и склад сырья готовой продукции. Погибших и пострадавших нет. СК проводит проверку.