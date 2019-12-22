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Названа предварительная причина пожара на нефтехимическом заводе в Уфе
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РИА Новости

Названа предварительная причина пожара на нефтехимическом заводе в Уфе

11:41 22.12.2019 (обновлено: 15:06 22.12.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанЛиквидация пожара на предприятии "Опытный завод Нефтехим" в Уфе
Ликвидация пожара на предприятии Опытный завод Нефтехим в Уфе
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
УФА, 22 дек — РИА Новости. Крупный пожар на предприятии "Опытный завод Нефтехим" в Уфе мог произойти из-за перегревания антикоррозийного реагента, которым обрабатывают трубы, сообщил РИА Новости зампредседателя комитета по ЧС Башкирии Александр Лопухов.

"Предварительно установлено, что в ходе технологического процесса загорелось вещество, которым обрабатывают внутреннюю сторону труб от коррозии. Возможно, реагент перегрелся. Находившиеся на месте в момент происшествия эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что специалисты взяли пробы воздуха в трех жилых районах, находящихся рядом с заводом, и по итогам проверки сообщили, что уровень допустимого содержания вредных веществ нигде не завышен. По информации МЧС, жалоб от населения также не поступало.
Опубликовано видео с места пожара на заводе в Уфе
Вчера, 09:01
Опубликовано видео с места пожара на заводе в Уфе
Пожар на территории нефтехимического завода в Орджоникидзевском районе Уфы начался сегодня утром. К 10:50 горение локализовали на площади две тысячи квадратных метров.
В тушении участвовали 140 человек и 47 единиц техники. В результате ЧП повреждены производственное здание и склад сырья готовой продукции. Погибших и пострадавших нет. СК проводит проверку.
МЧС России
Вчера, 11:50
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