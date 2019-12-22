Названа предварительная причина пожара на нефтехимическом заводе в Уфе

"Предварительно установлено, что в ходе технологического процесса загорелось вещество, которым обрабатывают внутреннюю сторону труб от коррозии. Возможно, реагент перегрелся. Находившиеся на месте в момент происшествия эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что специалисты взяли пробы воздуха в трех жилых районах, находящихся рядом с заводом, и по итогам проверки сообщили, что уровень допустимого содержания вредных веществ нигде не завышен. По информации МЧС, жалоб от населения также не поступало.