Пять украинских компаний подписали контракт с "Газпромом", пишут СМИ

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Пять ЛигаБизнесИнформ " со ссылкой на информированный источник в отрасли. Пять украинских компаний заключили с " Газпромом " договор о поставках газа с 1 января, сообщило агентство "" со ссылкой на информированный источник в отрасли.

О каких именно компаниях и о каких объемах голубого топлива идет речь, не уточняется.

Контракт на транзит голубого топлива через Украину истекал в конце этого года. Москва и Киев обсуждали возможность продления соглашения на двусторонних встречах и переговорах в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии. Российская сторона неоднократно предлагала пакетное решение транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками голубого топлива на Украину.

В четверг состоялась встреча в Германии, по итогам которой вице-президент ЕК Марош Шефчович заявил о достижении сторонами принципиальных договоренностей. Переговоры продолжились на следующий день в Минске. Тогда Россия и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита и урегулировании взаимных претензий.