Пять украинских компаний подписали контракт с "Газпромом", пишут СМИ

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Пять украинских компаний заключили с "Газпромом" договор о поставках газа с 1 января, сообщило агентство "ЛигаБизнесИнформ" со ссылкой на информированный источник в отрасли.
О каких именно компаниях и о каких объемах голубого топлива идет речь, не уточняется.
21 декабря, 17:23Россия и Украина обсудят прямые поставки газа после Нового года
Контракт на транзит голубого топлива через Украину истекал в конце этого года. Москва и Киев обсуждали возможность продления соглашения на двусторонних встречах и переговорах в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии. Российская сторона неоднократно предлагала пакетное решение транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками голубого топлива на Украину.
В четверг состоялась встреча в Германии, по итогам которой вице-президент ЕК Марош Шефчович заявил о достижении сторонами принципиальных договоренностей. Переговоры продолжились на следующий день в Минске. Тогда Россия и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита и урегулировании взаимных претензий.
Согласно документу, компании могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов.