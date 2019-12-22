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Пять украинских компаний подписали контракт с "Газпромом", пишут СМИ
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РИА Новости

Пять украинских компаний подписали контракт с "Газпромом", пишут СМИ

11:35 22.12.2019 (обновлено: 13:16 22.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Пять украинских компаний заключили с "Газпромом" договор о поставках газа с 1 января, сообщило агентство "ЛигаБизнесИнформ" со ссылкой на информированный источник в отрасли.
О каких именно компаниях и о каких объемах голубого топлива идет речь, не уточняется.
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
21 декабря, 17:23
Россия и Украина обсудят прямые поставки газа после Нового года
Контракт на транзит голубого топлива через Украину истекал в конце этого года. Москва и Киев обсуждали возможность продления соглашения на двусторонних встречах и переговорах в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии. Российская сторона неоднократно предлагала пакетное решение транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками голубого топлива на Украину.
В четверг состоялась встреча в Германии, по итогам которой вице-президент ЕК Марош Шефчович заявил о достижении сторонами принципиальных договоренностей. Переговоры продолжились на следующий день в Минске. Тогда Россия и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита и урегулировании взаимных претензий.
Согласно документу, компании могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов.
Рабочие на газоизмерительной станции
21 декабря, 17:55
Украинский журналист назвал протокол по газу с Россией поражением США
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Обсудить 113
ГазпромРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Всё, мы теряем Газпром, он становится народным достоянием Украины..
22 декабря, 12:23
Сергей Норд
862613030
Мировые цены меняются... у нас цены ниже чем в европе... рыночные цены... тарифы малы... население платит недостаточно... свободный рынок... скоро! Во всех сми страны! Стенания о "низких" ценах на газ в России. Ждйм.
22 декабря, 11:39
dayzzgone 1
44733020
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