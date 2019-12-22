Медведев поздравил Лео Бокерию с 80-летием

"Под Вашим руководством Центр имени Бакулева превратился в крупнейший кардиохирургический комплекс, известный не только у нас в стране, но и за рубежом. Благодаря Вам и работе всего коллектива первоклассных специалистов здесь проводят все виды операций на сердце, а главное – помогают многим людям вернуть здоровье", - приводятся слова Медведева в тексте телеграммы.