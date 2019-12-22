Медведев поздравил Лео Бокерию с 80-летием

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер министр РФ Дмитрий Медведев поздравил доктора медицинских наук, почётного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева Лео Бокерию с 80-летием, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Медведев отметил, что вся жизнь Бокерии связана с Бакулевским центром, где он состоялся как выдающийся кардиохирург, учёный и успешный руководитель. Здесь впервые в стране он провел уникальные операции новорождённым с пороком сердца, создал перинатальную службу диагностики и открыл новые научные направления в сердечно-сосудистой хирургии.
"Под Вашим руководством Центр имени Бакулева превратился в крупнейший кардиохирургический комплекс, известный не только у нас в стране, но и за рубежом. Благодаря Вам и работе всего коллектива первоклассных специалистов здесь проводят все виды операций на сердце, а главное – помогают многим людям вернуть здоровье", - приводятся слова Медведева в тексте телеграммы.
Премьер добавил, что многим врачам Бокерия открыл дорогу в кардиохирургию, и сегодня они успешно трудятся в ведущих центрах России. Медведев подчеркнул, что его заслуги отмечены десятками наград, почётных званий и премий, но главная из них – это "сотни тысяч благодарных пациентов, вылеченных сердец, счастливых судеб".
Вчера, 00:41Биография Лео Бокерия