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Медведев поздравил Лео Бокерию с 80-летием
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РИА Новости

Медведев поздравил Лео Бокерию с 80-летием

11:04 22.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковДоктор медицинских наук, почётный президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева Лео Бокерия
Доктор медицинских наук, почётный президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева Лео Бокерия
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Доктор медицинских наук, почётный президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева Лео Бокерия. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер министр РФ Дмитрий Медведев поздравил доктора медицинских наук, почётного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева Лео Бокерию с 80-летием, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Медведев отметил, что вся жизнь Бокерии связана с Бакулевским центром, где он состоялся как выдающийся кардиохирург, учёный и успешный руководитель. Здесь впервые в стране он провел уникальные операции новорождённым с пороком сердца, создал перинатальную службу диагностики и открыл новые научные направления в сердечно-сосудистой хирургии.
Лео Бокерия
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"Под Вашим руководством Центр имени Бакулева превратился в крупнейший кардиохирургический комплекс, известный не только у нас в стране, но и за рубежом. Благодаря Вам и работе всего коллектива первоклассных специалистов здесь проводят все виды операций на сердце, а главное – помогают многим людям вернуть здоровье", - приводятся слова Медведева в тексте телеграммы.
Премьер добавил, что многим врачам Бокерия открыл дорогу в кардиохирургию, и сегодня они успешно трудятся в ведущих центрах России. Медведев подчеркнул, что его заслуги отмечены десятками наград, почётных званий и премий, но главная из них – это "сотни тысяч благодарных пациентов, вылеченных сердец, счастливых судеб".
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
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Биография Лео Бокерия
1800002
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Лео БокерияЗдоровьеДмитрий МедведевРоссияОбщество
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