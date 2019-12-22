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Эксперт оценил слова американского дипломата о реакции ЕС на санкции
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РИА Новости

Эксперт оценил слова американского дипломата о реакции ЕС на санкции

11:00 22.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал слова американского посла в Германии Ричарда Гренелла о том, что санкции против трубопровода "Северный поток — 2" приняли в интересах Евросоюза, и многие европейские страны благодарят за них.
Бышок отметил в разговоре с RT, что подобные высказывания являются одной из должностных обязанностей Гренелла, который должен оправдывать решения собственного государства, в том числе и такими неподтвержденными данными и заявлениями.
"Если его спросят о том, кто именно из европейских стран высказывал благодарности за санкции, он либо ничего не ответит, либо укажет на Прибалтику и Польшу", — сказал эксперт, добавив, что такой подход к международным отношениям вполне в американском духе.
Также он указал на то, что, несмотря на все подобные заявления со стороны США, ключевой игрок ЕС – Германия уже приняла положительное решение по "Северному потоку-2".
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Ричард ГренеллСтанислав БышокСеверный поток — 2ЕвросоюзГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
Посол США просто солгал. Ну не может уже США существовать без фальсификаций. Это для них как наркотик.
22 декабря, 12:20
сергей шмидт
2200000
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