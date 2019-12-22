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Один человек погиб при обрушении здания на заводе в Омске
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РИА Новости

Один человек погиб при обрушении здания на заводе в Омске

10:57 22.12.2019 (обновлено: 14:19 22.12.2019)
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© Фото : ГУ МЧС по Омской областиОбрушение четырехэтажного здания на комбикормовом заводе в Омске
Обрушение четырехэтажного здания на комбикормовом заводе в Омске
© Фото : ГУ МЧС по Омской области
Обрушение четырехэтажного здания на комбикормовом заводе в Омске
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Один человек погиб и еще один пострадал при обрушении четырехэтажного здания на комбикормовом заводе в Омске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Пострадали два человека, один из них погиб", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, на комбикормовом заводе, по уточненным данным, произошло частичное обрушение трех этажей четырехэтажного здания. Возможно обрушение перегородки первого этажа.
По данным МЧС, на месте происшествия работают 31 человек и восемь единиц техники.
Ранее сообщалось, что обрушение произошло при демонтаже неэксплуатируемого здания размером 12 на 7 метров.
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