Один человек погиб при обрушении здания на заводе в Омске

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Один человек погиб и еще один пострадал при обрушении четырехэтажного здания на комбикормовом заводе в Омске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Пострадали два человека, один из них погиб", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, на комбикормовом заводе, по уточненным данным, произошло частичное обрушение трех этажей четырехэтажного здания. Возможно обрушение перегородки первого этажа.
По данным МЧС, на месте происшествия работают 31 человек и восемь единиц техники.
Ранее сообщалось, что обрушение произошло при демонтаже неэксплуатируемого здания размером 12 на 7 метров.
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