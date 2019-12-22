Путин поздравил работников Гохрана с юбилеем фонда

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Гохрана с 300-летием формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, отметив, что они всесторонне поддерживают развитие ювелирного дела в России, телеграмма опубликована на сайте президента.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 300-летием формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ и 100-летием образования Гохрана России – государственного хранилища ценностей", - сказал Путин.
Президент напомнил, что история этой уникальной коллекции, которая сегодня находится в ведении Гохрана России, восходит к 1719 году, когда в соответствии с Указом Петра I хранение царских коронационных регалий было вверено Камер-коллегии. С годами собрание пополнялось историческими ювелирными изделиями, памятниками нумизматики и фалеристики, редкими образцами природных драгоценных камней и металлов. Путин подчеркнул, что с самыми яркими шедеврами коллекции можно познакомиться на всемирно известной выставке "Алмазный фонд" в Московском Кремле.
"С удовлетворением отмечу, что работники Гохрана России с полным пониманием своей высокой миссии сберегают и приумножают богатейшее историческое, культурное, духовное достояние Отечества, проводят большую научную, исследовательскую, просветительскую работу, оказывают всестороннюю поддержку развитию ювелирного дела в нашей стране", - сказал Путин.
Вчера, 01:19Гохран России
Он добавил, что одним из результатов их кропотливого труда стал выпуск нынешнего юбилейного издания, подготовленного в творческом содружестве с ведущими учёными-историками и работниками российских архивов. На его страницах представлены лучшие произведения ювелирного искусства – подлинные жемчужины коллекции Гохрана.
"Уверен, книга вызовет искренний, неподдельный интерес читателей разных возрастов, профессий, увлечений. Желаю коллективу Гохрана России новых успехов в важной и востребованной деятельности", - заключил президент.