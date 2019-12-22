Путин поздравил работников Гохрана с юбилеем фонда

Президент напомнил, что история этой уникальной коллекции, которая сегодня находится в ведении Гохрана России, восходит к 1719 году, когда в соответствии с Указом Петра I хранение царских коронационных регалий было вверено Камер-коллегии. С годами собрание пополнялось историческими ювелирными изделиями, памятниками нумизматики и фалеристики, редкими образцами природных драгоценных камней и металлов. Путин подчеркнул, что с самыми яркими шедеврами коллекции можно познакомиться на всемирно известной выставке "Алмазный фонд" в Московском Кремле.