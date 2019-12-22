В детсаду в Челябинске выдали просроченные сладкие подарки, пишут СМИ

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Челябинске воспитанникам одного из детских садов выдали просроченные сладкие новогодние подарки, сообщает 31TV.
Родители обнаружили на мешках с конфетами две наклейки со сроком годности, причем на одной из них стояла дата 26 июня. Помимо этого, мать одного из воспитанников развернула конфету и увидела на ней плесень.
По словам заведующей детсадом, поставщик использовал оставшуюся с прошлого года упаковку, поэтому поверх старых этикеток наклеил новые. Сладости при этом свежие и сертифицированные, заверила педагог.
Она пояснила, что поставщик уже поменял подарки. Тем не менее родители решили все-таки отдать конфеты на экспертизу, чтобы установить их качество.