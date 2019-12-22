Москва не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил Лавров

"Мы не будем ухудшать наши отношения с Китаем только для того, чтобы американцы были счастливы, но сама идея, что нужно достигать своих целей через позитив, развивая сотрудничество, а не через санкции и ультиматумы, наверное, заслуживает как минимум признания", - сказал министр.

"Китай использует свою экономическую мощь ровно по тем правилам, которые были установлены еще в бреттон-вудские времена - МВФ, ВТО, Всемирный банк. Наверное, отцам нынешней глобализации обидно, что их обыгрывают по правилам, которые они установили. Такова жизнь, конкуренция, свободный рынок, правила, созданные в Бреттон-Вудсе и до сих пор существующие. Их пытаются модернизировать, как это происходит в ВТО, и т.д. У нас с Китаем, как не раз подчеркивал президент Путин, нет планов создания военного союза. Но в политическом плане, плане отстаивания международного права, полицентричности в международных отношениях, конечно, мы союзники", - резюмировал глава МИД РФ.