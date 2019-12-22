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Москва не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил Лавров
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РИА Новости

Москва не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил Лавров

10:20 22.12.2019 (обновлено: 16:26 22.12.2019)
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам визита в США в посольстве России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам визита в США в посольстве России
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В эфире программы "Большая игра" на Первом канале он заявил, что в ходе недавней встречи с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером тот рассказал ему о своей книге, посвященной Китаю. В ней, в частности, говорилось, что идеальной для США будет ситуация, когда их отношения с Россией и Китаем будут лучше, чем отношения между Россией и Китаем.
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"Мы не будем ухудшать наши отношения с Китаем только для того, чтобы американцы были счастливы, но сама идея, что нужно достигать своих целей через позитив, развивая сотрудничество, а не через санкции и ультиматумы, наверное, заслуживает как минимум признания", - сказал министр.
Лавров отметил, что несмотря на соизмеримый с США уровень экономического развития, Китай ведет себя совершенно по-другому на мировой арене.
"Китай использует свою экономическую мощь ровно по тем правилам, которые были установлены еще в бреттон-вудские времена - МВФ, ВТО, Всемирный банк. Наверное, отцам нынешней глобализации обидно, что их обыгрывают по правилам, которые они установили. Такова жизнь, конкуренция, свободный рынок, правила, созданные в Бреттон-Вудсе и до сих пор существующие. Их пытаются модернизировать, как это происходит в ВТО, и т.д. У нас с Китаем, как не раз подчеркивал президент Путин, нет планов создания военного союза. Но в политическом плане, плане отстаивания международного права, полицентричности в международных отношениях, конечно, мы союзники", - резюмировал глава МИД РФ.
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Межгосударственные отношения России и Китая
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Обсудить 7
Генри КиссинджерСергей ЛавровМИД РФКитайРоссияСШАПолитика
Популярные комментарии
Слова громкие конечно... но Китай в угоду США договаривается с ними и плевать он хотел на Россию. Мы для Китая не более чем поставщик ресурсов, товара мы у них закупаем на копейки по сравнению с США и остальным миром и слушать наши слова они будут в последнюю очередь.
22 декабря, 10:44
Кот на дереве
55202030
Для того, чтобы американцы были счастливы, американское правительство делает всё (допинг, транзит газа, северный поток). Для того, чтобы российский народ был счастлив, российское правительство делает всё, что нужно американскому правительству.
22 декабря, 11:50
kotelnikov.iv
500017
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