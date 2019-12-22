Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-22T10:18+0300
https://ria.ru/20191222/1562690051.html
В Архангельской области произошел пожар в доме престарелых
https://cdn24.img.ria.ru/images/156227/73/1562277319_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_536a18cb73b8ddbd23e7d8909c535baf.jpg
РИА Новости

В Архангельской области произошел пожар в доме престарелых

10:18 22.12.2019
2567
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре в доме престарелых и инвалидов в Плесецком районе Архангельской области, из здания были эвакуированы 40 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В населенном пункте Савинский на улице Цементников, в палате на первом этаже двухэтажного здания дома престарелых и инвалидов возник пожар. Пострадал один человек, госпитализирован в Плесецкую центральную районную больницу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из здания были эвакуированы 40 человек, в том числе два сотрудника дома престарелых и инвалидов. По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем - курение в кровати. К ликвидации пожара привлекались 13 человек и пять единиц техники.
300173
Обсудить 0
Архангельская областьПроисшествия
Рекомендуем
Председатель Совета Министров СССР Иосиф Виссарионович Сталин
В МДМ пообещали разобраться с рекламой шаурмы "от Сталина"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Хабаровском крае пьяный мужчина застрелил своего ребенка
Строительство газопровода Северный поток-2
В США сообщили о реакции стран ЕС на санкции по "Северному потоку — 2"
Скорая помощь
В Красноярском крае семь человек пострадали в ДТП с автобусом
Здание МИД Польши
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
Обрушение четырехэтажного здания на комбикормовом заводе в Омске
В Омске обрушилось здание комбикормового завода
Ликвидация пожара на предприятии Опытный завод Нефтехим в Уфе
Крупный пожар на нефтехимическом заводе в Уфе тушат 135 человек
Обрушение четырехэтажного здания на комбикормовом заводе в Омске
Один человек погиб при обрушении здания на заводе в Омске
Автомобиль Следственного комитета России
В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве ровесницы
Девушка в аэропорту
Выяснилось, что россияне стали меньше путешествовать
Ликвидация пожара на предприятии Опытный завод Нефтехим в Уфе
Названа предварительная причина пожара на нефтехимическом заводе в Уфе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам визита в США в посольстве России
Москва не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил Лавров
МЧС России
В Подмосковье два человека погибли при пожаре в двухэтажном доме
Брошюра с информацией о пенсионном и социальном обеспечении инвалидов в отделении Пенсионного фонда РФ
ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Стакан с минеральной водой
Эксперт рассказала, чем опасно чрезмерное потребление воды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06СМИ сообщило о серьезной кадровой ротации в Минобороны
02:59Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
02:57Allseas вывела из Балтийского моря строившие "Северный поток — 2" суда
02:37ЛНА Хафтара пригрозила сбивать гражданские самолеты с оружием на борту
02:27Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
02:19Корсика отрезана от Франции из-за шторма, сообщает СМИ
01:56В Египте освободили бывшего начальника генштаба страны, сообщает СМИ
01:50Во второй тур выборов президента Хорватии прошли два кандидата
01:49Концертный директор прокомментировал скандал Бочкаревой с наркотиками
01:36Правительство Германии уверенно в завершении "Северного потока — 2"
01:30МИД Венесуэлы осудил присоединение Боливии к Группе Лимы
01:25Источник: ВВС Израиля находились над Ливаном во время ударов по Сирии
01:16На Камчатке перевернулся перевозивший 21 пассажира автобус
01:12Армия Израиля не комментирует сообщения о ракетной атаке на Дамаск
01:07Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
01:02В Венесуэле заявили об иностранной поддержке атаки на воинскую часть
00:50Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником "Голоса"
00:47Дамаск подвергся ракетной атаке
00:39Самолеты НАТО стали чаще летать у границ России, заявили в Балтфлоте
00:28В России пройдут учения по обеспечению устойчивой работы рунета
Лента новостейМолния