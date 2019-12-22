В Архангельской области произошел пожар в доме престарелых

"В населенном пункте Савинский на улице Цементников, в палате на первом этаже двухэтажного здания дома престарелых и инвалидов возник пожар. Пострадал один человек, госпитализирован в Плесецкую центральную районную больницу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из здания были эвакуированы 40 человек, в том числе два сотрудника дома престарелых и инвалидов. По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем - курение в кровати. К ликвидации пожара привлекались 13 человек и пять единиц техники.