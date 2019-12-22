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Крупный пожар на нефтехимическом заводе в Уфе тушат 135 человек
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РИА Новости

Крупный пожар на нефтехимическом заводе в Уфе тушат 135 человек

09:50 22.12.2019 (обновлено: 13:49 22.12.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанЛиквидация пожара на предприятии "Опытный завод Нефтехим" в Уфе
Ликвидация пожара на предприятии Опытный завод Нефтехим в Уфе
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
УФА, 22 дек - РИА Новости. В тушении крупного пожара на предприятии "Опытный завод Нефтехим" в Уфе работают 135 человек, задействовано 45 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
"В тушении задействована группировка сил и средств в количестве 135 человек и 45 единиц техники. В тушении также задействован пожарный поезд. Сил и средств достаточно. Причины произошедшего устанавливаются, на месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России",- говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
Опубликовано видео с места пожара на заводе в Уфе
Вчера, 09:01
Опубликовано видео с места пожара на заводе в Уфе
Ранее спасатели сообщили, что горит производственное здание на площади 2 тысячи квадратных метров на предприятии "Опытный завод Нефтехим" в Уфе. На тушении пожара работают 75 человек, 21 единица техники, привлечён пожарный поезд. Сообщалось, что на заводе горит легковоспламеняющаяся жидкость и есть опасность распространения огня на другие здания завода. Для отбора проб загрязняющих веществ в атмосферном воздухе задействована лаборатория Роспотребнадзора, превышение ПДК на территории завода пока не фиксировалось. Локализацию возгорания объявили в 8.44 мск.
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МЧС РФУфаПроисшествия
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