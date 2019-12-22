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Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:40 22.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСлужащий народной милиции Донецкой народной республики
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Служащий народной милиции Донецкой народной республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в ДНР сообщили о восьми нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
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21 декабря, 19:37
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило – семь раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 104 единицы", - добавил представитель ведомства.
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