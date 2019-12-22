Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В субботу в ДНР сообщили о восьми нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило – семь раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия.