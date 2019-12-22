Момент смертельного ДТП на МКАД попал на видео

На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения, видно, как черный автомобиль стоит на одной из полос трассы с включенными аварийными сигналами. Внезапно другая машина на большой скорости врезается в легковушку, стоявшую под мостом. От удара транспортное средство влетает в черный автомобиль и сбивает стоявшего рядом человека.