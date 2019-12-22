Момент смертельного ДТП на МКАД попал на видео

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Сети появилось видео ДТП на 23-м километре МКАД, в результате которого погиб человек.
На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения, видно, как черный автомобиль стоит на одной из полос трассы с включенными аварийными сигналами. Внезапно другая машина на большой скорости врезается в легковушку, стоявшую под мостом. От удара транспортное средство влетает в черный автомобиль и сбивает стоявшего рядом человека.
Инцидент произошел вечером 21 декабря. В результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.