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Момент смертельного ДТП на МКАД попал на видео
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РИА Новости

Момент смертельного ДТП на МКАД попал на видео

09:37 22.12.2019 (обновлено: 13:33 22.12.2019)
38044
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Сети появилось видео ДТП на 23-м километре МКАД, в результате которого погиб человек.
На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения, видно, как черный автомобиль стоит на одной из полос трассы с включенными аварийными сигналами. Внезапно другая машина на большой скорости врезается в легковушку, стоявшую под мостом. От удара транспортное средство влетает в черный автомобиль и сбивает стоявшего рядом человека.
Инцидент произошел вечером 21 декабря. В результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Как уже достали эти умники с включенной аварийной сигнализацией, думают кнопку нажали и им все можно, паркуются где хотят, включают аварийку и идут по магазинам. Но есть еще одно интересное устройство , как знак аварийной остановки, который в населенном пункте устанавливается на расстоянии 15 м., а вне 30 мет. И если бы его установили, жертв можно было бы избежать.
22 декабря, 14:08
Олег Рой
2000102
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