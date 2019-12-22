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В Хорватии начались президентские выборы
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РИА Новости

В Хорватии начались президентские выборы

09:31 22.12.2019
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© AP Photo / Darko BandicВыборы в Хорватии
Выборы в Хорватии
© AP Photo / Darko Bandic
Выборы в Хорватии . Архивное фото
БЕЛГРАД, 22 дек – РИА Новости. В Хорватии открылись участки на выборах президента страны, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики.
ГИК зарегистрировала 3 миллиона 855 тысяч избирателей, которые смогут проголосовать на более чем 6,6 тысячах избирательных участках в стране и за рубежом. Из 124 участков за пределами страны 44 находятся в Боснии и Герцеговине, где компактно проживают местные хорваты.
Выборы президента Хорватии
Вчера, 01:21
Процедура выборов президента Хорватии
За ходом голосования следят свыше 24 тысяч местных и иностранных наблюдателей.
"Избирательные участки открыты с 7.00 до 19.00 (9.00 до 21.00 мск). В течение дня голосования будут обновляться данные о явке избирателей", - сообщил избирком.
ГИК утвердила 11 кандидатов на пост президента. Второй тур выборов состоится, если ни один из них не наберет более половины голосов (50% плюс один голос), 5 января.
Согласно последним опросам, во второй тур могут выйти действующий президент Колинда Грабар-Китарович, глава оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович и певец и предприниматель Мирослав Шкоро.
Из-за малой разницы между рейтингами трех кандидатов вероятность завершения выборов в один тур практически исключается.
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Остальные претенденты на пост главы государства заметно отстают от первой тройки и имеют малые шансы на выход во второй тур. Среди них лидер антиглобалистской партии HSSČKŠ Неделько Бабич, представитель движения "Право" Анто Джапич, выдвиженец Хорватской социально-либеральной партии Деян Ковач, Катарина Пеович из "Рабочего фронта", скандально известный гражданский активист Иван Пернар и независимые кандидаты Мислав Колакушич, Дарио Юричан и Далия Орешкович.
Определение внешней и внутренней политики Хорватии по конституции принадлежит правительству. Президент выполняет в большей степени представительские функции и выбирается сроком на пять лет.
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Колинда Грабар-КитаровичЗоран МилановичХорватияВ мире
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