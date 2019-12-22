В Бурятии арестовали полицейского с другом, обвиняемых в убийстве

КРАСНОЯРСК, 22 дек - РИА Новости. Бывший и действующий сотрудник полиции Бурятии арестованы по обвинению в убийстве двух девушек 17 лет назад, которых, по версии следствия, во время пьяной ссоры они зарубили топором, сообщает СУСК республики.
По данным СК, 26 августа 2002 года в местности "Клюквенная падь" Кабанского района были найдены тела двух девушек, 17 и 18 лет, с признаками насильственной смерти – повреждениями костей черепа и травмами головы. По данному факту было возбуждено уголовное дело, но преступление длительное время оставалось нераскрытым. При этом работа следствия не прекращалась.
"После проверки выдвинутой версии следственной группой произведено задержание двух мужчин - бывшего и действующего сотрудников местного отдела полиции. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в ночь на 10 августа 2002 года два сотрудника милиции вместе со знакомыми девушками приехали в "Клюквенную падь" и начали распивать спиртные напитки. Во время застолья между пьяными милиционерами и девушками произошла ссора, в ходе которой сотрудники при помощи топора расправились с потерпевшими.
"В настоящее время в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Один из них до сих пор работает полицейским в том же отделе полиции, другой – является пенсионером органов внутренних дел и трудится на местном предприятии в службе безопасности", - сообщает пресс-служба СК республики.
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