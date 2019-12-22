В Бурятии арестовали полицейского с другом, обвиняемых в убийстве

"В настоящее время в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Один из них до сих пор работает полицейским в том же отделе полиции, другой – является пенсионером органов внутренних дел и трудится на местном предприятии в службе безопасности", - сообщает пресс-служба СК республики.