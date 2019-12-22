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В Бурятии арестовали полицейского с другом, обвиняемых в убийстве
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РИА Новости

В Бурятии арестовали полицейского с другом, обвиняемых в убийстве

09:17 22.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети в зале суда
Наручники на двери клети в зале суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети в зале суда. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 22 дек - РИА Новости. Бывший и действующий сотрудник полиции Бурятии арестованы по обвинению в убийстве двух девушек 17 лет назад, которых, по версии следствия, во время пьяной ссоры они зарубили топором, сообщает СУСК республики.
По данным СК, 26 августа 2002 года в местности "Клюквенная падь" Кабанского района были найдены тела двух девушек, 17 и 18 лет, с признаками насильственной смерти – повреждениями костей черепа и травмами головы. По данному факту было возбуждено уголовное дело, но преступление длительное время оставалось нераскрытым. При этом работа следствия не прекращалась.
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"После проверки выдвинутой версии следственной группой произведено задержание двух мужчин - бывшего и действующего сотрудников местного отдела полиции. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в ночь на 10 августа 2002 года два сотрудника милиции вместе со знакомыми девушками приехали в "Клюквенную падь" и начали распивать спиртные напитки. Во время застолья между пьяными милиционерами и девушками произошла ссора, в ходе которой сотрудники при помощи топора расправились с потерпевшими.
"В настоящее время в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Один из них до сих пор работает полицейским в том же отделе полиции, другой – является пенсионером органов внутренних дел и трудится на местном предприятии в службе безопасности", - сообщает пресс-служба СК республики.
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