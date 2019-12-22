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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

09:10 22.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожий во время дождя на Красной площади
Прохожий во время дождя на Красной площади
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Небольшой дождь и до 4 градусов тепла ожидает москвичей в воскресенье, возможно образование тумана, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столичном регионе сформирует передняя часть циклона, неторопливо приближающегося к западным границам России. Погода облачная, местами пройдёт небольшой дождь, возможно образование очагов тумана", - сообщил Леус.
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Синоптик отметил, что среднесуточная температура в воскресение ожидается на 8-9 градусов выше нормы. По его словам, в Москве в течение дня воздух прогреется до плюс 2-4 градусов, по области - от 0 до плюс 5.
"Ветер юго-восточный 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, и барометры покажут 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы", - заключил синоптик.
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Михаил ЛеусМоскваОбщество
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